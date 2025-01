Finanzlage 2025 in Althengstett: „Wir haben zusammengestrichen, was geht“

1 Der Hubboden im Althengstetter Hallenbad muss dringend saniert werden – eines von vielen kostenträchtigen Projekten in der aktuellen Investitionsplanung. Foto: Felix Biermayer/x

Über den Haushalt der Kommune zu entscheiden, ist das Königsrecht des Gemeinderats. Dass dies eine immer diffizilere Aufgabe wird und schon die Planung und Vorberatung schwierig ist, zeigt sich in der jüngsten Sitzung mehr als deutlich.









Nur noch Notwendiges sei in die Investitionsplanung 2025 aufgenommen worden, sagte eingangs Bürgermeister Rüdiger Klahm. Überall sei es „das gleiche Leid für die Kommunen“, die mit strukturellen Problemen zu kämpfen hätten. „Es kommt zu wenig Geld in die Kasse“, so der Rathauschef. Es sei so viel wie möglich zusammengestrichen worden. Gemeinsam mit Kämmerin Ingrid Schmidt sei er Position für Position durchgegangen: „Zwei Tage lang haben wir alles durchgewälzt und geschaut, wo man noch was rausquetschen kann“.