Finanzkontrollen in Lörrach: 36 verschiedenen Unternehmen durchsucht

1 Foto: dpa Nachdem Beamte des Zolls in Lörrach, Offenburg und Freiburg Durchsuchungen durchgeführt hatten, ergaben sich in zwanzig Fällen Hinweise auf Regelwidrigkeiten.







Link kopiert



Insgesamt 70 Zöllner waren am Dienstag, 10. März, auf elf Baustellen an den Standorten Lörrach, Freiburg und Offenburg im Einsatz. Ziel des Einsatzes war eine Finanzkontrolle mit dem Schwerpunkt Schwarzarbeit sowie Maßnahmen gegen die illegale Beschäftigung auf Baustellen. Laut einer Mitteilung des Hauptzollamts Lörrach befragten die Beamten insgesamt bei 36 verschiedenen Unternehmen beschäftigte Arbeiter zu ihren Beschäftigungsverhältnissen.