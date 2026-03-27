Finanzinstitut in Lörrach: Fusion zur „Sparkasse Dreiländereck“ nimmt Form an

Die Sparkasse Markgräflerland und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden haben ihren Zusammenschluss besiegelt.
Die Region um die Raumschaften Müllheim, Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden wächst wirtschaftlich immer weiter zusammen – ein Prozess, dem die Sparkassen nun mit einer Bündelung ihrer Kräfte Rechnung tragen, heißt es in einer Mitteilung. „Unser Ziel ist es, die Kundenbedürfnisse in einer digitalen und komplexen Welt noch besser zu erfüllen“, erklären die beiden Vorstandsvorsitzenden Stephan Grether und Rainer Liebenow unisono. Die Gespräche seien äußerst positiv, auf Augenhöhe verlaufen und von einer engagierten und vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt gewesen. Mit der Fusion ist der klare Anspruch verbunden, die Stärken beider Häuser zu vereinen und so die Servicequalität und Beratungskompetenz für die Menschen vor Ort weiter auszubauen.