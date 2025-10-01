Finanzierungsprogramme: Funded Trader Markets erweitert Trader-Support mit Sofortauszahlungen und swap-freien Konten

Nikosia, Zypern – 29. September 2025 – Funded Trader Markets (FTM) hat eine bedeutende Erweiterung seiner traderorientierten Services angekündigt und damit seine Position als eines der innovativsten Proprietary Trading-Unternehmen der Branche weiter gestärkt. Mit eigener Broker-Infrastruktur und der Einführung mehrerer Handelsplattformen bietet FTM seiner globalen Community ein schnelleres, stabileres und transparenteres Trading-Umfeld.

Diese Entwicklung unterstreicht FTMs Fähigkeit, jedem Trader die passenden Werkzeuge bereitzustellen. Als eine der führenden prop trading firmen fundedtradermarkets bietet das Unternehmen flexible Programme – von strukturierten Challenges über ein vereinfachtes Ein-Phasen-Modell bis hin zum sofortigen Zugang zu Kapital – und unterstützt damit eine breite Vielfalt an Handelsstilen.

Flexible Finanzierungsprogramme für jeden Trader

FTM stellt drei unterschiedliche Programmtypen bereit, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind:

2-Phasen-Programme: Eine strukturierte Evaluation für Trader, die ihre Beständigkeit über zwei Stufen unter Beweis stellen möchten, bevor sie Kapital erhalten.

1-Phasen-Programme: Der schnellere Weg zur Finanzierung über nur eine Challenge-Phase, auch in speziellen Nitro-Formaten verfügbar.

Sofort-Programme: Ideal für erfahrene Trader, die ohne Prüfungszeit sofortigen Zugang zu Kapital wünschen.

Damit findet jeder Handelsstil bei FTM seinen Platz – egal ob Einsteiger oder erfahrener Profi.

Schnellere Ausführung durch eigene Broker-Infrastruktur

Dank des eigenen Brokers kontrolliert FTM die gesamte Handelsumgebung direkt. Das bedeutet höhere Ausführungsgeschwindigkeit, mehr Stabilität und ein einheitliches Trading-Erlebnis über alle Kontotypen hinweg. Trader profitieren von niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit, sodass Orders präzise ausgeführt werden.

Diese Infrastruktur unterstützt zudem alle Finanzierungsmodelle innerhalb desselben Systems und sorgt so für eine reibungslose und integrierte Erfahrung – unabhängig vom gewählten Programm.

Breiter Plattformzugang: MT5, cTrader, MatchTrader und TradeLocker

FTM hat sein Angebot über MetaTrader 5 hinaus erweitert und bietet nun auch Zugang zu cTrader, MatchTrader und TradeLocker. Jede Plattform ist so konzipiert, dass Trader mehr Flexibilität haben und das Umfeld wählen können, das am besten zu ihrer Strategie passt.

Mit diesem Multi-Plattform-Setup können Trader ihre Methoden selbstbewusst anwenden, in dem Wissen, dass sie über die nötigen Tools und die Geschwindigkeit verfügen, um ihre Performance zu maximieren.

Auszahlungen auf Abruf - in Rekordzeit

FTM setzt mit seinem On-Demand-Payout-System neue Maßstäbe. Statt monatlicher oder zweiwöchentlicher Auszahlungszyklen können Trader jederzeit eine Auszahlung beantragen und erhalten ihr Geld im Schnitt innerhalb von nur zwei Stunden.

Das bietet Tradern maximale Flexibilität im Umgang mit ihren Gewinnen und macht FTM zu einem der schnellsten Auszahlungsanbieter der Branche.

Trader-fokussierte Vorteile

FTM ist bestrebt, unnötige Kosten und Barrieren für Trader zu beseitigen. Alle Konten sind swap-frei – einschließlich der vollständigen Abdeckung von Dreifach-Swaps an Mittwochen, was Tradern eine der häufigsten versteckten Kosten im Markt erspart.

Weitere Vorteile sind:

Keine Kommissionen auf Indizes

Mehr als 40 Krypto-Instrumente

Wettbewerbsfähige Forex- und Rohstoffkonditionen ab nur 3,5 $ pro Seite

Preisstrukturen, die im Vergleich zum Branchenstandard äußerst attraktiv sind und günstigen Zugang zu finanzierten Konten ermöglichen

Durch die Kombination dieser Vorteile mit der eigenen Broker-Infrastruktur und einer breiten Plattformauswahl schafft FTM ein faires und gleichzeitig hochkompetitives Handelsumfeld.

Weltklasse-Supportteam

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von FTM ist das Support-Team, das für schnelle Reaktionszeiten und kundenorientierte Lösungen bekannt ist. Trader erhalten klare und rechtzeitige Unterstützung – sei es bei technischen Fragen, Kontoanliegen oder Auszahlungsanforderungen. Das Ziel: Probleme schnell lösen, damit Trader sich voll auf ihre Performance konzentrieren können.

Über Funded Trader Markets

Gegründet im Jahr 2024 mit Hauptsitz in Nikosia, Zypern, ist Funded Trader Markets ein Proprietary Trading-Unternehmen, das Tradern über verschiedene Finanzierungsmodelle Zugang zu Kapital bietet. Mit eigenem Broker, schneller Ausführung, Multi-Plattform-Zugang, Auszahlungen auf Abruf, swap-freien Konten, Kapitalallokationen bis zu 2 Millionen USD mit Skalierung auf 3 Millionen USD sowie wettbewerbsfähigen Preisen baut FTM kontinuierlich seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Trader weltweit aus.

Kontakt:

Website: fundedtradermarkets.com

E-Mail: support@fundedtradermarkets.com