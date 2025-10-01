Finanzierungsprogramme: Funded Trader Markets erweitert Trader-Support mit Sofortauszahlungen und swap-freien Konten

Nikosia, Zypern – 29. September 2025 – Funded Trader Markets (FTM) hat eine bedeutende Erweiterung seiner traderorientierten Services angekündigt und damit seine Position als eines der innovativsten Proprietary Trading-Unternehmen der Branche weiter gestärkt. Mit eigener Broker-Infrastruktur und der Einführung mehrerer Handelsplattformen bietet FTM seiner globalen Community ein schnelleres, stabileres und transparenteres Trading-Umfeld.
Diese Entwicklung unterstreicht FTMs Fähigkeit, jedem Trader die passenden Werkzeuge bereitzustellen. Als eine der führenden prop trading firmen fundedtradermarkets bietet das Unternehmen flexible Programme – von strukturierten Challenges über ein vereinfachtes Ein-Phasen-Modell bis hin zum sofortigen Zugang zu Kapital – und unterstützt damit eine breite Vielfalt an Handelsstilen.