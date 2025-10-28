Finanzieller Schaden verhindert: Auch Unternehmen im Zollernalbkreis von Krypto-Betrug betroffen

Nachdem die Polizei über einen professionellen Krypto-Betrug berichtet hat, sind zwei weitere Fälle im Zollernalbkreis und Landkreis Esslingen bekannt geworden.
Nach der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 2. Oktober über einen professionell angelegten Betrug, dem ein Unternehmen aus dem Landkreis Sigmaringen zum Opfer gefallen war, sind zwischenzeitlich zwei weitere Fälle bekannt geworden, in denen Betrüger auf dieselbe Weise vorgingen.