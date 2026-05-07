Finanzieller Lichtblick: Donaueschinger Stadtwald erzielt überraschend hohen Gewinn

Der Holzverkauf läuft 2025 besser als erwartet. Eine Rolle spielt dabei die hohe Qualität. Das ist aber nicht der einzige Grund für die hohen Einnahmen.
Wirtschaftlich sind die Zeiten für die Stadt Donaueschingen stürmisch geworden. Doch inmitten der vielen roten Zahlen gibt es einen in mehrfacher Hinsicht grünen Fels in der Brandung: den Stadtwald. In nahezu allen Gebieten übersteigen die Ausgaben deutlich die Einnahmen. Jeder Cent muss bei Entscheidungen im Gemeinderat zweimal umgedreht werden.