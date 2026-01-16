Finanzielle Situation in Lauterbach: Schulden verdoppeln sich nahezu

Rolf Buchholz (CDU), Ansgar Fehrenbacher (UBL) Emile Epagna (FDP/Freie Bürger) gaben im Gemeinderat für ihre Fraktionen eine Einschätzung zum Haushalt 2026 ab.
Buchholz sprach angesichts von fünf größeren Maßnahmen von einem „ambitionierten Programm“. Er verwies auf die Sanierung von Pfarrer-Sieger-Straße und Friedhof, dem Bau der Arztpraxis im Haus des Gastes, die Ganztagsbetreuung in der Schule sowie der Dachsanierung des Rathauses. Insbesondere bei der letzteren Maßnahme habe er so seine Zweifel.