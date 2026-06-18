Finanzielle Schieflage: Kommunen im Kreis Calw warnen vor dem Kollaps

Die Uhr steht auf zwei vor zwölf. Den Kommunen geht es schlecht, schuld seien Bund und Land. Deshalb gibt es am Montag einen Aktionstag, an dem die Kommunen auf ihre Lage hinweisen.
Am Montag, 22. Juni, setzen Städte, Landkreise und Gemeinden bundesweit ein gemeinsames Zeichen: beim Aktionstag „Kommunen am Limit“. Ziel ist es laut einer Mitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, in einer flächendeckenden deutschlandweiten Kampagne mit Aktionen vor Ort auf die finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam zu machen und den Bürgern deutlich zu machen, welche Leistungen und Angebote vor Ort durch die fehlenden Finanzmittel bedroht sind.