Finanzielle Schieflage: Kommunen im Kreis Calw warnen vor dem Kollaps

Die Uhr steht auf zwei vor zwölf. Den Kommunen geht es schlecht, schuld seien Bund und Land. Deshalb gibt es am Montag einen Aktionstag, an dem die Kommunen auf ihre Lage hinweisen.

Am Montag, 22. Juni, setzen Städte, Landkreise und Gemeinden bundesweit ein gemeinsames Zeichen: beim Aktionstag „Kommunen am Limit“. Ziel ist es laut einer Mitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, in einer flächendeckenden deutschlandweiten Kampagne mit Aktionen vor Ort auf die finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam zu machen und den Bürgern deutlich zu machen, welche Leistungen und Angebote vor Ort durch die fehlenden Finanzmittel bedroht sind.

Denn vor Ort werde sichtbar, was auf dem Spiel steht, wenn Aufgaben wachsen, aber die nötige Finanzierung ausbleibt: Kitas, Schulen, Jugendangebote, Schwimmbäder, Kultur, Mobilität, soziale Unterstützung und vieles mehr. „Kommunale Finanznot ist keine abstrakte Zahl – sie betrifft den Alltag aller Menschen“, heißt es weiter.

Handlungsfähigkeit der Kommunen gefährdet

Auch die Städte und Gemeinden im Kreis Calw – und das Landratsamt – beteiligen sich an dem Aktionstag. Im Vorfeld machten Landrat Helmut Riegger und der Wildberger Bürgermeister Ulrich Bünger als Kreisvorsitzender des Städte- und Gemeindetags auf die schlechte finanzielle Lage der Kommunen aufmerksam.

„Unsere Handlungsfähigkeit steht auf dem Spiel, unsere Lebensqualität“, sagte Riegger. Bei den kommunalen Verwaltungen gebe es eine „chronische Unterfinanzierung“ und eine „existenzielle Schieflage“. Riegger weiter: „Wenn die Politik nicht grundlegend dagegensteuert, droht der Kollaps.“ „Die innere Sicherheit und Stabilität unserer Gemeinschaft stehen auf dem Spiel“, fand er deutliche Worte.

Bund und Land wälzen Aufgaben ab

Als Hauptgrund für die prekäre finanzielle Lage wiederholte er das, was bereits bei den Haushaltsberatungen regelmäßig wiederholt worden war: „Die Pflichtaufgaben und Vorgaben von Bund und Land werden immer teurer, ohne dass die Gegenfinanzierung steigt.“ Sprich: Bund und Land wälzen Aufgaben auf die Kommunen ab, lassen die aber mit der Finanzierung allein. Die Erstattungen kommen entweder nur zu einem Teil – und dann verspätet – oder überhaupt nicht. Bünger bezeichnete dies, in Anspielung auf ein Zitat des ehemaligen Verfassungsrichters Peter Müller als „partielle Zechprellerei“.

Riegger nannte drei – ebenfalls bekannte – Beispiele, „große Brocken, die uns ans Limit bringen“: Krankenhäuser, Sozialgesetzgebung und ÖPNV. Bei den Krankenhäusern habe man „alles gemacht, was in den letzten Jahren von uns gefordert wurde“, so der Landrat. Man habe schlanke Strukturen, neue Häuser, Doppelstrukturen abgebaut – aber: „Wir machen 17 Millionen Euro Verlust.“ Die Krankenhausreform des Bundes mache alles sogar noch schlimmer, obwohl eigentlich der Bund für die Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser verantwortlich sei. Aber der Bund leiste seine Kosten nicht. So werde der Kreis „zum Notfinanzierer der Gesundheitsversorgung“ – mit Geld, das an anderer Stelle fehlt.

16 Millionen Euro für den ÖPNV

Das Bundesteilhabegesetz solle die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen stärken, was ein wichtiges Ziel sei. In der Praxis bringe es den Kommunen jedoch einen enormen bürokratischen und finanziellen Mehraufwand, ohne den behinderten Menschen einen entsprechenden Mehrwert zu bieten. Im Landratsamt etwa hätten deshalb zusätzlich sechs Mitarbeiter eingestellt werden müssen, um die Mehrarbeit zu bewältigen, ohne dass es einen spürbaren Nutzen hätte. Bus- und Bahnverbindungen sowie günstige Fahrkarten wie das Deutschlandticket seien gewollt, würden aber von Bund und Land nicht dauerhaft auskömmlich gegenfinanziert. Der Landkreis sichere den öffentlichen Nahverkehr durch massive Zuschüsse – beispielsweise 2025 mit rund 16 Millionen Euro. Ohne diese Kreismittel würde im ländlichen Raum der ÖPNV zum Erliegen kommen. Das treffe wiederum die Menschen, die auf die Beförderung angewiesen sind.

„Fakt ist, dass wir das nicht mehr finanzieren können“, so Riegger weiter. Die Aufgaben wachsen, die Kosten steigen und die Finanzierung von Bund und Land bleibe dahinter zurück. „Wir verlieren unsere Handlungsfähigkeit“, so der Landrat. Wenn das so weitergehe, würden das die Bürger vor Ort spüren.

Bünger nannte als Beispiel Zahlen aus seiner Kommune. Vor Corona habe die Stadt Wildbad Erträge von 24,4 Millionen Euro gehabt. Dem standen Aufwendungen von 24,8 Millionen Euro gegenüber, ein fast ausgeglichener Haushalt also – und, fast noch wichtiger, ein Zahlungsmittelüberschuss.

2026 steigen die Erträge auf 31,1 Millionen Euro, ein starker Anstieg um ein Viertel. Die Aufwendungen aber stiegen noch deutlich stärker auf 36 Millionen. Das ergebe ein Delta von 4,5 Millionen. Ein großer Teil davon sei die Steigerung der Kreisumlage um 3,8 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen laut Bünger: „Wir haben kein Einnahmenproblem.“ Man wolle sich zuletzt dafür entscheiden, „Bürgern das zu nehmen, was das Leben lebenswert macht“, und freiwillige Leistungen streichen. In Wildberg mache das etwa 800.000 Euro aus.

Deshalb müsse etwas geschehen, denn der Bürger wähle die, bei denen er „sich verspricht, dass etwas funktioniert“. Bünger warnt: „Wir haben nicht allzu viel Zeit.“

„Wir sind für die Bürger da, aber wir müssen nicht das Füllhorn über sie ausschütten.“ Helmut Riegger, Landrat Kreis Calw

Der Kreis und die Kommunen fordern, dass keine Gesetze gemacht werden, die vor Ort nicht finanzierbar sind, außerdem eine „vollständige Gegenfinanzierung der übertragenen Aufgaben“ und „Hilfe für unsere Krankenhäuser“. Das richte sich sowohl an den Bund als auch an das Land.

Überall seien Bibliotheken, Freibäder oder Musikschulen in der Diskussion: „Das steht alles auf dem Spiel“, so Riegger, der Bünger zustimmte: „Wir haben kein Einnahmenproblem, wir geben zu viel Geld aus.“ So sei man bei sozialen Sicherungssystemen „drei Schritte zu weit gegangen“ und man dürfe die Bürger nicht vergessen, die tagtäglich zur Arbeit gehen. „Wir sind für die Bürger da, aber wir müssen nicht das Füllhorn über sie ausschütten.“

Aktionstag „Kommunen am Limit“

Am Montag, 22. Juni, findet der Kommunale Aktionstag „Kommunen am Limit“ statt. Auch der Landkreis Calw wird sich an diesem Aktionstag beteiligen. Hierzu wird es ab 11 Uhr eine Aktion vor dem Calwer Rathaus geben sowie im Anschluss ab 11.45 Uhr beim Haupteingang des Calwer Landratsamts. Beim Landratsamt soll unter anderem mit Landrat Helmut Riegger sowie mit Vertretern der Kreisverwaltung ein symbolisches Feuer in Kooperation mit der Feuerwehr gelöscht werden.