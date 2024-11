Finanzielle Schieflage: Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubigerschutz

1 Northvolt ringt seit längerem mit seinen Finanzen. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

Um die Finanzen von Northvolt steht es seit langem nicht gut. In den USA schlüpfen die Schweden nun unter Gläubigerschutz - Was bedeutet das tatsächlich für den Bau einer Fabrik bei Heide?









Link kopiert



Stockholm - Der finanziell angeschlagene schwedische Batteriehersteller Northvolt hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Das Unternehmen meldete am Abend ein Restrukturierungsverfahren gemäß "Chapter 11" des US-Insolvenzrechts an, wie es mitteilte. Damit will sich Northvolt vor Forderungen der Gläubiger schützen, während es um seine Zukunft als eigenständiges Unternehmen ringt.