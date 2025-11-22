Finanzielle Lage: Will sich Schliengen nur Notwendiges oder etwas mehr leisten?

Investitionen von voraussichtlich knapp 4,2 Millionen Euro stehen im ersten Entwurf des Haushaltsplans 2026, den Rechnungsamtsleiter Johannes Sattler im Rat vorgestellt hat.

Es stehen kommende Woche weitere Beratungen mit den Orts- und Gemeinderäten an. Dabei soll auch entschieden werden, ob sich Schliengen nur noch das Notwendige oder darüber hinaus etwa mehr leisten wolle. Dazu müssten grundsätzliche Ziele für die künftige Entwicklung der Gemeinde definiert und Prioritäten gesetzt werden. Abhängig davon wird auch sein, wie hoch die Mittelentnahme aus den Rücklagen letztlich ausfallen wird.

Dazu hatte Rechnungsamtsleiter Sattler bereits eine gute Nachricht mitgebracht: Statt der einen Million Euro Unterdeckelung, die er bei der ersten Vorstellung der Haushalts-Eckpunkte im Oktober vorgestellt hatte, weist das Zahlenwerk nun ein Minus von „nur noch“ 751 000 Euro aus.

Denn die Personalkosten, die bislang von externen Dienstleistern berechnet wurden, sind diesmal vom Personalamt selbst aufgestellt worden, was zu niedrigeren und gleichwohl realistischeren Zahlen geführt habe, erläuterte der Rechnungsamtsleiter. Wenn zugesagte Fördergelder aus Bund und Land auch rechtzeitig fließen, käme die Kommune 2026 zudem ohne Neuverschuldung über die Runden.

Für die Erweiterung der Grundschule Mauchen ist eine erste Tranche in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingeplant, die über zuteilungsreife Bausparverträge gedeckt wird. Rund 2,7 Millionen Euro stünden somit für Investitionen unter anderem beim Bauhof, bei der Feuerwehr, in Kindergärten sowie für Wassernetz, Wegebau, Digitalisierung und Katastrophenschutz zur Verfügung. Dem gegenüber stehen rund 3,3 Millionen Euro, davon knapp 2,7 Millionen Euro an liquiden Mitteln und fast 696 000 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Hoffnung setzt Schliengen auch auf Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes, mit dem der Investitionsrückstau in den Gemeinden abgebaut werden soll. Im Raum stehen laut Bürgermeister Christian Renkert rund 3,9 Millionen Euro, Details stünden noch nicht fest.

In Wassernetz investieren

Unumgänglich sind laut Sattler die rund 100 000 Euro an Mehrkosten im IT-Bereich, weil bestehende Lizenzen auslaufen. Auch Investitionen in das Wassernetz gelten als „gesetzt“, weil die Zahl der Rohrbrüche zugenommen habe und auch die Eigenkontrollverordnung die Kommune verpflichte, das Wassernetz turnusmäßig zu untersuchen.

Beim Bauhof soll der Investitionsrückstau behoben werden. So sollen unter anderem ein vielseitig einsetzbarer Multicar für 230 000 Euro angeschafft werden sowie ein großer Schlepper (155 000 Euro), des Weiteren ein Böschungsmulcher (85 000 Euro) und diverse Kleingeräte. Das spare Reparatur- und Wartungskosten, zudem könnten Altgeräte abgestoßen werden, was etwas Geld in die Kasse spülen würde.

Bei den Kindergärten gilt die Treppe in Liel als gesetzt, geplant sei zudem hier wie auch für die Hebelschule ein Hitzekonzept für rund 20 000 Euro. Einsparpotenziale gebe es allerdings bei Spielgeräten und sonstigen Aufwendungen.

Sattler verwies darauf, das die Entscheidung über Erhöhungen der Kindergartengebühren (wir berichten noch) ebenfalls den Spielraum des Haushalts beeinflusse.

Neues Löschfahrzeug

Für die Schule schlagen Sachkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich 210 000 Euro zu Buche. Zu entscheiden wären noch die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen für rund 17 000 Euro.

Bei der Feuerwehr sind nur notwendige Aufwendungen im Haushalt enthalten, darunter ein Löschfahrzeug für 150 000 Euro. Man habe auf beiden Seiten Kompromisse erzielt und Kosten gedrückt. Eine Unbekannte bleibe die Zahl notwendiger Einsatzkleidung.

Beim Wegebau stehen unter anderem der Straßenendausbau der Eggener Straße mit 200 000 Euro im Etat-Entwurf sowie Ausgaben für die Umsetzung des Stadtsanierungsprogramms Eisenbahnstraße/Bahnhofsareal (105 000 Euro), des Weiteren notwendige Brückensanierungen (22 000 Euro).

Für Veranstaltungen der Kommune stehen 12 500 Euro für den Weihnachtsmarkt und 7500 Euro für die Weintage im Haushalt. Zu diskutieren wäre die Erhöhung der Saalmieten, betonte Sattler und hob dabei vor allem die Miete bei der Nutzung durch Auswärtige hervor.

Mieterhöhungen für örtliche Vereine sahen die Räte als problematisch an, zumal so mancher Verein sich an Kosten für Hallenbauten beteiligt habe.

Diskussion

Thomas Sattler (FW)

erinnerte in der Diskussion zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 daran, dass die Kommunalaufsicht bereits den Haushalt 2025 kritisiert habe, weil mehr ausgegeben als eingenommen wurde. „Mit den 4,1 Millionen Euro an Investitionen wird das noch schlimmer“, fand er. Bürgermeister Christian Renkert und Rechnungsamtsleiter Johannes Sattler betonten allerdings, dass Schliengen im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gut dastehe, weil der Schuldenstand im Vergleich zum Eigenkapital extrem niedrig sei. Zudem sei das Ziel, in den kommenden Jahren mehr Erträge zu generieren und mittelfristig weniger zu investieren. Zugesagt wurde deshalb auch eine Liste mittelfristig geplanter Investitionen, um Prioritäten setzen zu können.