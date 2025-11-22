Finanzielle Lage: Will sich Schliengen nur Notwendiges oder etwas mehr leisten?

Investitionen von voraussichtlich knapp 4,2 Millionen Euro stehen im ersten Entwurf des Haushaltsplans 2026, den Rechnungsamtsleiter Johannes Sattler im Rat vorgestellt hat.
Es stehen kommende Woche weitere Beratungen mit den Orts- und Gemeinderäten an. Dabei soll auch entschieden werden, ob sich Schliengen nur noch das Notwendige oder darüber hinaus etwa mehr leisten wolle. Dazu müssten grundsätzliche Ziele für die künftige Entwicklung der Gemeinde definiert und Prioritäten gesetzt werden. Abhängig davon wird auch sein, wie hoch die Mittelentnahme aus den Rücklagen letztlich ausfallen wird.