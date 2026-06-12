Finanzielle Lage der Kommunen: Darum schlagen fünf Bürgermeister Alarm

Angesichts wachsender Defizite und steigender Belastungen beteiligen sich die Gemeinden am Aktionstag „Kommunen am Limit“ am 22. Juni.
Die Bürgermeister der Raumschaft Haslach schlagen Alarm: In einer gemeinsamen Pressemitteilung kündigen die Bürgermeister Haslachs, Hofstettens, Fischerbachs, Steinachs und Mühlenbachs an, aufgrund der finanziellen Mehrbelastung der Kommunen an einem Aktionstag der deutschen Spitzenverbände am 22. Juni teilzunehmen. „Mit ,Kommunen am Limit‘ setzen sich Städte, Landkreise und Gemeinden bundesweit dafür ein, dass Bund und Länder endlich handeln und die kommunale Finanzlage wieder ins Lot bringen“, erklärt der Städtetag auf seiner Internetseite zum Aktionstag.