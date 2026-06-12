Finanzielle Lage der Kommunen: Darum schlagen fünf Bürgermeister Alarm

Die Bürgermeister der Raumschaft Haslach schlagen Alarm: In einer gemeinsamen Pressemitteilung kündigen die Bürgermeister Haslachs, Hofstettens, Fischerbachs, Steinachs und Mühlenbachs an, aufgrund der finanziellen Mehrbelastung der Kommunen an einem Aktionstag der deutschen Spitzenverbände am 22. Juni teilzunehmen. „Mit ,Kommunen am Limit‘ setzen sich Städte, Landkreise und Gemeinden bundesweit dafür ein, dass Bund und Länder endlich handeln und die kommunale Finanzlage wieder ins Lot bringen“, erklärt der Städtetag auf seiner Internetseite zum Aktionstag.

„Das Ende der Fahnenstange der Finanzsituation in den Kommunen ist erreicht“, formulieren es die Bürgermeister Armin Hansmann (Haslach), Martin Aßmuth (Hofstetten), Thomas Schneider (Fischerbach), Helga Wössner (Mühlenbach) und Benedikt Eisele (Steinach). Nachdem für Baden-Württemberg der Gemeindetag und der Städtetag als Landesverbände zur Beteiligung am Aktionstag eingeladen haben, hätten die Gemeinden der Raumschaft Haslach beschlossen, sich zu beteiligen. „Es ist wichtig, dass wir gegenüber der Bürgerschaft aufzeigen, dass es seitens von Land und Bund für uns Kommunen so nicht weitergehen kann“, wird Armin Hansmann in der gemeinsamen Mitteilung zitiert. „Jeder Privathaushalt kann nur ausgeben, was er einnimmt.

Die Kosten laufen den Gemeinden davon

Wir erbringen mehr als ein Viertel der staatlichen Leistungen, erhalten aber nur ein Siebtel der Einnahmen. Gleichzeitig laufen uns die Kosten davon, auch aufgrund permanenter Leistungsversprechen von Bund und Land. Das ist eine Politik zu Lasten Dritter, und das ist nicht mehr tragbar. Wir sind nicht der ständige Ausfallbürge der Nation, der jetzt mit einer noch höheren Kreisumlage, zum Beispiel für das GKV-Stabilisierungsgesetz, gerade stehen soll“, ergänzt Martin Aßmuth als Vertreter im Kreistag. „Es geht ausdrücklich nicht darum, den Bürgern unserer Raumschaft Angst zu machen. Gleichzeitig gebieten es Transparenz und Ehrlichkeit, dass wir auch deshalb vor Einschnitten stehen, weil wir nicht auskömmlich finanziert werden und dies an Rahmenbedingungen liegt, die wir nicht zu vertreten haben. Wer bestellt, der muss bezahlen“, meint Bürgermeisterin Helga Wössner.

Auch Thomas Schneider, Bürgermeister von Fischerbach, sagt: „Die Rechnungen landen dafür trotzdem viel zu häufig bei uns. Wir diskutieren gerade, wie wir dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule interkommunal gerecht werden können, und klar ist heute schon, dass wieder ein Teil zu Lasten unserer Haushalte gehen wird.“

Den Kommunen in der Raumschaft bereitet in der Prognose auch der exemplarische Blick auf Gewerbesteuer-, Energie- und Personalkosten Sorge. Die Bürgermeister der Raumschaft erwarten insbesondere aus Berlin und Stuttgart, dass die Stabilität der Finanzen gewährleistet bleibt.

„Im Koalitionsvertrag der Landesregierung stehen viele sinnvolle Möglichkeiten und Lösungen, um die Finanzlage der Kommunen zu verbessern. Neben der Wirtschaft muss die Finanzsituation der Kommunen höchste Priorität bei den Verantwortlichen in Bund und Land haben. Strukturelle Defizite können nicht durch das Sondervermögen des Bundes gelöst werden. Das Sondervermögen ist ein Tropfen auf den heißen Stein zulasten der jüngeren Generationen. Wir Bürgermeister sind bereit zu zielführenden Diskussionen“, sagt Benedikt Eisele.

Die Kritik kommt nicht von ungefähr und gründet sich auf die schlechte finanzielle Lage der Kommunen, während diese gleichzeitig immer mehr Aufgaben sowie Leistungen übernehmen müssen. So ist Mühlenbach derzeit die einzige Gemeinde im Kinzigtal und in der Raumschaft, die ein Plus im Haushalt aufweist – wenn dieses auch nur 976 Euro beträgt.

Fast überall im Tal gibt es Haushaltsdefizite

Dies wird sich in den kommenden Jahren jedoch ändern: Das Defizit wird dann auf 152.000 Euro (2027) und sogar auf 172.000 Euro (2028) anwachsen.

Auch in Hofstetten bleibt 2026 ein Minus von 321.000 Euro stehen. Ordentlichen Erträgen von 5,2 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 5,5 Millionen Euro gegenüber. Die finanzielle Lage der Kommune wird sich in den Jahren 2027 bis 2029 weiter verschlechtern. Erst ab 2029 ist hier wieder mit einem positiven Ergebnishaushalt zu rechnen. 0,4 Millionen Euro beträgt in Steinach das Haushaltsdefizit derzeit. Während die Erträge 12,2 Millionen Euro betragen, muss die Gemeinde 12,6 Millionen Euro aufwenden. In den weiteren Jahren hat sich die Kommune fest vorgenommen, das Minus zu verringern – von 210.000 Euro im Jahr 2027 auf schließlich 52.000 Euro im Jahr 2028. Die Gemeinde Fischerbach will 2026 ihr Defizit von 364.000 Euro mit Rücklagen ausgleichen. Fischerbach kann außerdem Kredite von bis zu 350.000 Euro aufnehmen. Die kleine Gemeinde plant, ihr bestehendes Defizit auf 182.000 Euro im Jahr 2027 zu verringern. Danach werde es nach Berechnung der Verwaltung wieder zunehmen (2028: Minus von 310.000 Euro, 2029: Minus von 286.000 Euro). Die mit knapp 7000 Einwohnern größte Kommune der Raumschaft, Haslach, rechnet im laufenden Jahr mit einem Minus von 970.000 Euro, 2025 waren es sogar 1,6 Millionen Euro. Ähnlich soll es 2027 mit einem Defizit von 1,5 Millionen Euro aussehen. Ab 2028 soll dieses dann auf 700.000 Euro sinken und anschließend wieder auf 1,2 Millionen Euro steigen.

Sichtbarer Protest

Um ihren Protest gegen die herrschenden Zustände und ihre Teilnahme am Aktionstag sichtbar zu machen, werden die Kommunen der Raumschaft an ihren Ortseingangstafeln rot-weiße Absperrbänder als Zeichen für die „Baustelle Kommune“ einbringen. Gleichzeitig sollen die Bürger individuell in den Rathäusern mit den Aktionsmaterialen des Gemeindetags auf die Finanzsituation aufmerksam gemacht werden. Die Bürgermeister der Raumschaft sind sich einig: „Das wird nicht Morgen unsere Finanzausstattung verbessern. Unbenommen davon darf jeder wissen, dass ein ,Weiter so’ zu unseren Lasten nicht länger zielführend ist und zu Lasten der Bürgerschaft gehen wird.“