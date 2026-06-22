Finanzielle Krisen: Warum Wolfach beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ nicht dabei ist

Mit dem Aktionstag „Kommunen am Limit“ machen auch Gemeinden im Kinzigtal auf die klammen Kassen aufmerksam. Wolfach beteiligt sich nicht an dem heutigen Protest.

Rot-weißes Flatterband an den Ortsschildern, Transparente und Hinweistafeln sollen am heutigen Montag in der Raumschaft Haslach die Aufmerksamkeit auf den bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ lenken. Im Vorfeld blickt Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert, Kreisvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg, mit Frust auf die seit Jahren verhallende Mahnung der Kommunen und den schwierigen Spagat zwischen verlockenden Bund-Millionen und klammen Kassen. Und er verrät, warum Wolfach beim Aktionstag nicht mitmacht.

„Ich hoffe, dass von unseren 51 ein paar mitmachen“, sagt Geppert mit Blick auf die Kommunen des Ortenaukreises. Neu ist die Botschaft nicht: Schon 2022 und 2025 forderten Gemeindetag, Städtetag und Wirtschaftsverbände mit Brand- und Bürgerbriefen Reformen. „Es hat sich nicht viel getan“, bilanziert Geppert. „Auf kleinster Flamme“ sei der Bürokratieabbau im Land bisher vorangekommen. Dass es wirklich Erleichterungen gibt? „Da glauben wir dann mit den Kindern an den Nikolaus.“

Die Krisen kommen näher: In Lahr gilt eine Haushaltssperre, Waldkirch war 2025 schon an dem Punkt und streicht selbst Kleinstausgaben, und in Haslach hat der Gemeinderat diese Woche eine Haushaltskonsolidierung angestoßen, um handlungsfähig zu bleiben.

Vorbereitung würde Personal binden

„Die chronische Unterfinanzierung in allen öffentlichen Belangen ist derart angewachsen, dass der Aktionstag zwar gut ist“, sagt Geppert. Bei der Umsetzung am Montag will er aber den großen Kreisstädten den Vortritt lassen: „Da gibt’s Ressourcen und entsprechende Abteilungen.“

Vor Ort in Wolfach wird man den Aktionstag, anders als im Raum Haslach (siehe Info), nicht wahrnehmen: Vorbereitung und Umsetzung würden Personal binden, symbolische Aktionen wie „Fünf vor Zwölf“ das Rathaus zu schließen, zielten am Bürger vorbei. „Das machen wir gerade nicht: Wir sind da, wir machen unser Geschäft.“ Und davon gebe es genug. „Unterm Strich geht der Tag rum und es geht so weiter. Das ist keine pure Frustration – nur die professionelle Sicht.“

Beim Protest gegen die Sparpläne des Bundes bei der Krankenhausfinanzierung in Offenburg war Geppert vergangene Woche mit von der Partie. Steige das Millionendefizit des Ortenau-Klinikums drastisch, stehe eine erneute Erhöhung der Kreisumlage im Raum – schlimmstenfalls von sechs bis acht Prozent. „Das kann, wenn man ehrlich ist, in der Dimension keine Kommune im Kreis stemmen.“ Für Wolfach bedeute ein Prozent Kreisumlage rund 100.000 Euro. „Und wir zahlen jetzt schon mehr als drei Millionen Euro.“

Doch wie soll es für die Kommunen weitergehen? „Die Frage ist offen.“ Die nächsten Monate werde sich der Gemeindetag zum Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung positionieren. „Da steht alles, aber wirklich alles, unter Finanzierungsvorbehalt. Das ist einerseits ehrlich – aber andererseits zeigt es, dass alles, was hinsichtlich kommunaler Unterstützung drinsteht, aktuell gar nicht sicher ist.“

Baustellen gebe es viele: angefangen von den Kosten für den bevorstehenden Ganztagsbetreuungsanspruch in den Grundschulen bis zu Schlüsselzuweisungen, die seit 40 Jahren nicht mehr geändert worden seien, etwa beim Zuschuss pro Kilometer Gemeindestraße. Auch bei Pflichtaufgaben wie dem Unterhalt der Feuerwehren würden die Kommunen allein gelassen: „Die Festbeträge sind viel zu niedrig.“ Als Beispiel führt Geppert ein Löschfahrzeug an, wie es für die Feuerwehr Wolfach jetzt ansteht. Das koste weit mehr als 700.000 Euro. Die Förderung aber belaufe sich nur auf rund 150.000 Euro.

Sondervermögen bringt Millionen nach Wolfach

Krasser Kontrast zum gebetsmühlenartig wiederholten Sparzwang und dem Streichen freiwilliger Leistungen: Millionen aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur der Kommunen. Knapp 28 Millionen Euro fließen daraus in die 13 Kommunen im Einzugsgebiet der Kinzigtal-Redaktion. Allein 3,68 Millionen Euro davon nach Wolfach.

Wie passt das zusammen? „Das ist natürlich per se schön“, betont Geppert, „aber das Geld fällt nicht vom Himmel, das Geld sind Schulden – die werden wir eines Tages als Gesellschaft zurückzahlen.“ Und das wahrscheinlich schon während der zwölf Jahre, auf die das Programm angelegt ist. Der Zuschuss jetzt bedeute für die Kommunen später höhere Abgaben bei den Umlagen. Man bekomme „Geld auf Pump“.

Einer der größten Ausgabenposten in vielen kommunalen Haushalten sind die Personalkosten. Wäre also schlicht weniger Personal eine Lösung für weniger angespannte Finanzen?„Nein, angesichts der jetzigen Entwicklung“, sagt Geppert. Die Kommunen seien konfrontiert mit einem Mix aus hohem Anspruchsdenken, hohen Standards sowie einer rasanten Weiterentwicklung in allen Bereichen, mit der man Schritt halten müsse. „Das geht nur mit einer vernünftigen personellen Ausstattung.“ Man gehe davon aus, „dass unsere Infrastruktur mitwächst – und jederzeit gut funktioniert“. Diesen Anspruch zu erfüllen, sei „heute komplexer als noch vor 20 bis 30 Jahren“. Vieles laufe parallel. Weniger Personal würde eine Verwaltung nicht sofort zusammenbrechen lassen, sagt Geppert. „Aber es geht vieles langsamer. Und im freiwilligen Bereich müsste man vieles hinterfragen.“

Aktionen der Gemeinden

Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach und Fischerbach wollen gemeinsam zum Aktionstag „Kommunen am Limit“ heute ein Zeichen setzen. In allen Orten soll rot-weißes Flatterband an den Ortsschildern die „Baustelle Kommune“ symbolisieren. In Haslach werde man laut Bürgermeister Armin Hansmann zudem Plakate an markanten Stellen anbringen, „schwerpunktmäßig natürlich bei den freiwilligen Aufgaben“. Ebenso werde es Statements in den sozialen Medien geben. Diese sollen darauf aufmerksam machen, „dass ohne Reformen, die entweder die Aufgaben der Kommunen einer kritischen Betrachtung unterziehen oder eine vollumfängliche Finanzierung der Aufgaben gewährleisten, die Handlungsspielräume auf null reduziert werden“. Mühlenbachs Bürgermeisterin Helga Wössner wird eigene Informationszettel formulieren, zudem sollen auch hier Plakate als Blickfang dienen. „Dazu kommt ein Video der Raumschaft.“ Darin werde sie auf dem Sportplatz „mehr Spielraum für Kommunen“ fordern – als Zeichen für die freiwilligen Leistungen und die Arbeit der Vereine. Es brauche in der Politik „weniger Berlin und mehr Mühlenbach“, solide Haushaltsführung. Wössner betont: „Erforderlich sind strukturelle Reformen, weniger Bürokratie, die Förderung der Privatwirtschaft und eine ehrliche Diskussion darüber, was der Staat leisten kann und was nicht.“ Am Hofstetter Rathaus wird ein Bauzaun mit Hinweisen zur Finanzsituation aufgebaut, kündigt Bürgermeister Martin Aßmuth an. Er kritisiert das stetige Aufgabenplus der Kommunen: „Das ist eine Politik zulasten Dritter, und das ist nicht mehr tragbar. Wir sind nicht der ständige Ausfallbürge der Nation.“