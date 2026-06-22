Finanzielle Krisen: Warum Wolfach beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ nicht dabei ist

Mit dem Aktionstag „Kommunen am Limit“ machen auch Gemeinden im Kinzigtal auf die klammen Kassen aufmerksam. Wolfach beteiligt sich nicht an dem heutigen Protest.
Rot-weißes Flatterband an den Ortsschildern, Transparente und Hinweistafeln sollen am heutigen Montag in der Raumschaft Haslach die Aufmerksamkeit auf den bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ lenken. Im Vorfeld blickt Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert, Kreisvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg, mit Frust auf die seit Jahren verhallende Mahnung der Kommunen und den schwierigen Spagat zwischen verlockenden Bund-Millionen und klammen Kassen. Und er verrät, warum Wolfach beim Aktionstag nicht mitmacht.