Finanzielle Entschädigung: So viel Geld bekommen Gemeinderäte in den Kommunen im Kinzigtal

Die Arbeit als Gemeinderat ist zwar ein Ehrenamt, eine finanzielle Entschädigung gibt es trotzdem. Wie hoch diese ausfällt, unterscheidet sich im Kinzigtal teils deutlich.
Das Jahresende steht unmittelbar bevor. Für die Gemeinderäte in den Kinzigtalgemeinden bedeutet das auch: Ihre finanzielle Entschädigung für das Amt wird ausbezahlt. Zwar sind Gemeinderäte ehrenamtlich aktiv, dennoch gibt es einen finanziellen Ausgleich. Wie das geregelt wird, entscheiden die Gremien selbst. Ein Blick in die Satzungen der Kinzigtal-Kommunen zeigt: Die Zahlen unterscheiden sich teils deutlich.