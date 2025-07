Finanziell trotzdem rentabel: Stadt Lahr hat keine Angst vor Konkurrenz beim Betrieb eines Krematoriums

1 Die Stadt Lahr will das Krematorium auf dem Bergfriedhof selbst betreiben – trotz drohender Konkurrenz in Ichenheim. Foto: Bender Baubürgermeister Tilman Petters betont: Auch wenn in Ichenheim eine Einäscherungsanlage entsteht, ist das kommunale Vorhaben dank der Interessenten rentabel.







„Der Standort Lahr am Bergfriedhof wird kommen, so oder so“ – mit deutlichen Worten erläuterte Baubürgermeister Tilman Petters am Montagabend im Gemeinderat die Sicht der Stadt auf private Konkurrenz beim Betrieb eines Krematoriums. Wie berichtet, haben Bestatter um die Initiatoren Ralph und Janik Rottenecker für den Neubau einer Einäscherungsanlage den Standort Ichenheim ins Auge gefasst. Am Mittwoch soll im Ortschaftsrat und kommende Woche im Neurieder Gemeinderat ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden.