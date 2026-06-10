Finanziell am Limit: Regierungspräsidium legt dem Landkreis Calw die Zügel an

Das Regierungspräsidium genehmigt den Kreishaushalt nur unter Auflagen. Neue Kreditaufnahmen wurden gestrichen. Und der Landkreis Calw muss nochmal schauen, wo er sparen kann.
Knapp 18 Millionen Euro Defizit, knapp 14 Millionen Euro Kredit, 70 Millionen Euro Kassenkredite - das sind die Eckdaten des Haushalts den der Kreistag Ende März beschlossen und zur Genehmigung Richtung Regierungspräsidium (RP) nach Karlsruhe geschickt hat. „Wir sind finanziell am Ende“, sagte Landrat Helmut Riegger bereits im Dezember in seiner Haushaltsrede.