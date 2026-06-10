Finanziell am Limit: Regierungspräsidium legt dem Landkreis Calw die Zügel an

Das Regierungspräsidium genehmigt den Kreishaushalt nur unter Auflagen. Neue Kreditaufnahmen wurden gestrichen. Und der Landkreis Calw muss nochmal schauen, wo er sparen kann.

Knapp 18 Millionen Euro Defizit, knapp 14 Millionen Euro Kredit, 70 Millionen Euro Kassenkredite - das sind die Eckdaten des Haushalts den der Kreistag Ende März beschlossen und zur Genehmigung Richtung Regierungspräsidium (RP) nach Karlsruhe geschickt hat. „Wir sind finanziell am Ende“, sagte Landrat Helmut Riegger bereits im Dezember in seiner Haushaltsrede.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Großmann sprach angesichts der Planzahlen von einer „völlig ausquetschten Zitrone“. Sprich: Mehr sparen geht gar nicht. Großmann befürwortete auch die Anhebung der Kreisumlage um einen Punkt auf 39 Punkte. Der Kreistag stimmte dem knapp zu. Sonst genehmige das RP den Haushalt nicht, argumentierte Großmann.

Regierungspräsidentin sieht „Abwärtsspirale“

Regierungspräsidentin sieht „Abwärtsspirale“

Mittlerweile hat sich das RP zurückgemeldet. In einem Schreiben Ende April, das der Redaktion vorliegt, genehmigt Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Haushalt zwar, allerdings nur unter Auflagen. Und sie widerspricht Großmanns Einschätzung. Denn um in seinem Bild zu bleiben, fordert sie, die Zitrone weiter auszuquetschen. Sie sieht durchaus Einsparpotentiale, zum Beispiel bei den Investitionen. Die Kreditaufnahme dafür hat sie gestrichen.

Nur durch die genehmigten Kassenkredite bleibt der Kreis überhaupt zahlungsfähig. Die bisherigen Sparmaßnahmen hätten nicht ausgereicht, um der „Abwärtsspirale“ Einhalt zu gebieten, so Felder.

„Der Landkreis befindet sich nach wie vor in einer dramatischen Haushaltslage“, stellt sie klar. Felder rechnet vor, dass durch fortlaufende Haushaltsdefizite das Basiskapital des Landkreises spätestens 2029 aufgebraucht sei. Vereinfacht gesagt: Dann ist der Kreis Calw zahlungsunfähig. Die Regierungspräsidentin erkennt zwar an, dass das nicht nur die Schuld des Kreises selbst ist. Sie sieht die schwierige wirtschaftliche Situation, in der sich Deutschland befindet und die auch auf den Kreis durchschlägt. Und sie sieht auch, dass Bund und Land Aufgaben an den Kreis übergeben, ohne diese ausreichend zu finanzieren oder die abgemachten Anteile rechtzeitig zu bezahlen. So waren im Kreistag zum Beispiel die hohen Sozialausgaben immer wieder Thema. Allerdings kann der Kreistag an diesen kaum etwas ändern, da sie zum Großteil auf Beschlüssen von Bund und Land beruhen.

Quartalsweise zum Rapport

Quartalsweise zum Rapport

Aber bei allem Verständnis, fordert Felder vom Landkreis weitere Konsolidierungsschritte. „Jedes nur denkbare Handlungsfeld“, auch die Pflichtaufgaben, müssten unter die Lupe genommen werden. Sie schlägt eine zeitliche Staffelung der Investitionen vor. Und Felder spricht auch immer wieder die Ertragsseite an. Haupteinnahmequelle des Kreises ist die durch die Kommunen bezahlte Umlage. Deren Anhebung hat das RP also nicht besänftigt, wie Großmann gehofft hat. Fraglich ist aber, ob die Kommunen eine weitere Steigerung überhaupt bezahlen können. Der Landkreis wird vom RP nun aber an die Zügel genommen. Quartalsweise muss er dem RP den Stand der Einsparbemühungen mitteilen.

„Der Landkreis hat seit langem ein Ausgabeproblem, kein Einnahmeproblem“, sagt die Fraktion „Aufrechte Bürger“ in einer Pressemitteilung. Deren Vorsitzender Günther Schöttle argumentiert seit Jahren für weitreichendere Einsparmaßnahmen. Im März schlug er vor, einfach pauschal fünf Prozent der Ausgaben zu kürzen. Schöttle begrüßt deshalb die Entscheidung des RP. Wobei er erklärt, dass diese Behörde selbst Kostentreiber sei. Zum Beispiel durch vom RP geforderte „überzogene Schutzmaßnahmen“ bei der Reaktivierung der Hesse-Bahn. Es gelte also nicht nur für den Kreis selbst einzusparen, gleiches fordert Schöttle auch von Bund und Land.

Das sagt das LRA

Das sagt das LRA

Stehen die mit Krediten finanzierten Vorhaben jetzt auf der Kippe? „Die begonnenen Projekte werden fortgeführt. Wie in der Genehmigung festgelegt, werden statt Kreditermächtigungen die Mittel aus dem Kommunal- und Landesinfrastrukturgesetz verwendet“, sagt die Pressesprecherin des Landratsamtes Mara Müssle. Riegger gibt laut Müssle Schöttle zudem Recht, dass die sehr hohen Anforderungen an den Naturschutz bei der Hesse-Bahn ein Kostentreiber gewesen seien. Doch erwähnt er nicht explizit das RP als Schuldigen dafür. Der Landrat sehe aber kein grundsätzliches Ausgabeproblem beim Kreis, so Müssle. Vielmehr bekäme der Kreis von Bund und Land Aufgaben übertragen, die nicht ausreichend finanziert seien, gerade im Sozialbereich.

Erstattungen dafür kämen verspätet oder gar nicht. Hinzu komme die Krankenhausfinanzierung. Auch hier müsse der Bund eigentlich zuzahlen. Allein die Belastungen aus dem Krankenhausbereich entsprächen etwa sechs Punkten der Kreisumlage. Das Landratsamt wird aber nicht rechtlich gegen die Entscheidung des RP vorgehen. „Der Beschluss des Regierungspräsidiums ist endgültig“, sagt Müssle.