Finanzen: WWF kritisiert Banken für hohen Nachholbedarf im Klimaschutz

Seit dem Jahrwechseln gelten für Banken neue EU-Umweltvorgaben. Doch die Naturschutzorganisation WWF sieht noch viel Arbeit bei den Geldhäusern. Manche bekannten Institute schneidet relativ gut ab.
Frankfurt/Main - Banken in Deutschland haben aus Sicht des WWF großen Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz. In einem Rating, das 15 deutsche Institute wie Commerzbank, Deutsche Bank und ING unter die Lupe nahm, bemängelt die Umweltschutzorganisation, dass Banken den Klima- und Umweltschutz nicht genug in ihre Geschäftsprozesse der Banken integrieren. "Der deutsche Bankensektor ist auf dem Weg – aber noch lange nicht am Ziel."