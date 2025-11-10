Finanzen von Bad Liebenzell: Für Kurhaus wird in diesem Jahr weniger ausgegeben als vorgesehen

Die Finanzlage von Bad Liebenzell ist prekär. Die Stadt Bad Liebenzell hat deshalb etliche Projekte verschoben, gekürzt oder ganz gestrichen. Wo wird gespart?
Die Stadt Bad Liebenzell hat den Haushalt für das laufende Jahr genehmigt bekommen. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt hat das von der Stadt vorgelegte Zahlenwerk ziemlich zusammengestrichen. Der Gemeinderat schluckte die bittere Pille und akzeptierte die Vorgaben aus dem Landratsamt. Andernfalls hätte Bad Liebenzell für das laufende Jahr gar keinen genehmigten Haushalt gehabt.