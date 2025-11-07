Finanzen und Umwelt: Dornhans Waldwirtschaft erwartet kleines Plus

Joachim Bea und Maximilian Rieger stellten dem Gemeinderat den Forsthaushaltsplan 2026 vor. Für das kommende Jahr wird ein Überschuss von 1000 Euro erwartet.
Insgesamt war 2025 ein erfreuliches Forstjahr, obwohl nach dem trockenen Frühjahr bei den Förstern „die Alarmglocken“ geklingelt hätten, berichtete Joachim Bea. Die Situation entspannte sich dann aber. Von Juni bis August hat es viel geregnet, auch der September war sehr feucht. Der Niederschlag habe dem Wald gut getan, stellte Bea fest. Die zufällige Nutzung, bedingt durch Trockenheit, Käferbefall oder Sturm, hielt sich mit einem Anteil von 40 Prozent in Grenzen. Normal seien in Dornhan 80 Prozent, teilte Maximilian Rieger mit.