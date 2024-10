Finanzen Trossingen: Noch sprudelt die Gewerbesteuer

1 Die Stadt investiert in die Feuerwehr und kauft neue Fahrzeuge. Foto: Cornelia Hellweg

Im Gemeinderat gab der Kämmerer einen Überblick über die geplanten Investitionen in Schulen, Kindergärten, bei der Feuerwehr sowie bei der Sanierung von Straßen im Stadtgebiet oder beim Hohner-Konzerthaus.









In einem Überblick über die Finanzsituation in diesem Jahr stellte Stadtkämmerer Alex Henninger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates fest, dass die für 2024 geplanten Einnahmen am 30. Juni schon zu 53 Prozent vereinnahmt wurden und auch bei den geplanten Ausgaben schon 55 Prozent abgeflossen sind.