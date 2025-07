Finanzen: Sondervermögen für Länder: wo gehen 100 Milliarden hin?

1 Startschuss für die 100 Milliarden für die Länder - doch wie viel bekommen die Kommunen? (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa Die Länder sollen einen dicken Batzen vom Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz abbekommen. Was aber landet bei den Städten und Gemeinden?







Link kopiert



Berlin - Es geht um 100 Milliarden Euro: Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz auf den Weg gebracht, damit Länder deutlich mehr investieren können. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte in Berlin, der Bund stärke die Handlungsfähigkeit von Ländern und Kommunen. An den Plänen gibt es allerdings Kritik. Verbände befürchten, dass der größte Teil der Mittel nicht bei den Städten und Gemeinden ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Am Zug sind nun Bundestag sowie Bundesrat.