Finanzen: Insolvenzen von Verbrauchern und Firmen steigen in der Krise

Die Zahl der Verbraucherpleiten ist im ersten Quartal deutlich gestiegen. Auch viele Unternehmen kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten. Mehrere Branchen sind besonders betroffen.
Wiesbaden - Inmitten der Wirtschaftskrise reißt die Welle der Firmenpleiten in Deutschland nicht ab. Im ersten Quartal wurden 6.275 Unternehmensinsolvenzen bei den Amtsgerichten beantragt und damit 6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Allein im März stieg demnach die Zahl um 15,8 Prozent.