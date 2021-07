1 Die neugewählten Vorstandsmitglieder der Freien-Wähler-Vereinigung Triberg hoffen, trotz der angespannten Finanzlage der Stadt, auf eine gute Zukunft (von links): Jens Wallishauser, Thomas Reiser, Erik Schierack, Franziska Datzmann, Oliver Albrecht sowie Bernhard Fehrenbach. Foto: Nagel

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Thomas Reiser für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter bleibt Bernhard Fehrenbach ein weiteres Jahr. Auch Kassiererin Franzsika Datzmann wurde für zwei Jahre bestätigt. Einen Wechsel gibt es im Amt des Schriftführers, das Birgit Kuentz an Erik Schierack übergibt. An die Stelle von Schierack als aktivem Beisitzer tritt Jens Wallishauser, während Oliver Albrecht in diesem Amt für zwei weitere Jahre bestätigt wurde.

Triberg - Von dunklen Zeiten für die Stadt Triberg war bei der Hauptversammlung der Freien-Wähler-Vereinigung (FWV) angesichts der angespannten Haushaltssituation die Rede. Gestaltungsspielraum für ihre Ideen sehen die Mitglieder deshalb kaum, obwohl an zahlreichen Stellen Handlungsdruck herrsche.

Hummel: "richtig übel"

Fraktionssprecher Michael Hummel gab einen Einblick in die Finanzlage der Stadt, die nach seinen Angaben von den Folgen der Corona-Pandemie gezeichnet sei. Während es der Kommune 2020 noch gelungen sei, die Mindereinnahmen mit vorhandenen liquiden Mittel und Ausgleichszahlungen von Bund und Land auszugleichen, sehe es in diesem Jahr "richtig übel" aus, schilderte Hummel in drastischen Worten. "Anders als beispielsweise in Furtwangen und Schonach springen die Gewerbesteuereinnahmen nicht wieder an", erklärte Hummel.

Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Besonders hart seien die Folgen für die geplante Sanierung des Waldsportbads, von der sich der Gemeinderat kürzlich schweren Herzens habe verabschieden müssen. Die zugesagten 1,83 Millionen Euro Fördermittel habe das Gremium zurückgegeben (wir berichteten).

"Wir sind aktuell nicht mehr in der Lage, den Rest aus eigenen Mittel zu finanzieren", so Hummel, dem Bernhard Fehrenbach beipflichtete, der ausführlich über die Situation im Triberger Schwimmbad berichtete. "Wir werden dieses Projekt trotzdem weiterverfolgen. Kleinere Maßnahmen müssen sowieso angegangen werden", versicherte Fehrenbach. Dem Ideenreichtum der FWV hinsichtlich städtischer Verbesserungen seien aktuell klare Grenzen gesetzt.

Vorsitzender Thomas Reiser lobte das Vorgehen der Stadtverwaltung zur Neuplanung des Burggartengeländes, die von einem Planungsgremium aus Mitgliedern aller Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung übernommen wurde. Der Investitionsrahmen beläuft sich auf 280 .000 Euro.

Startschuss im Burggarten

Dass das Gelände brachliege und sich nichts tue, liege daran, dass die beauftragte Baufirma zunächst den Auftrag zur Erschließung eines Neubaugebiets im Eichendorfweg abschließen solle. "Zum 1. August soll es im Burggarten aber wirklich losgehen", erklärte Reiser mit Berufung auf die Stadtverwaltung.

Dass die Mitglieder der Gemeinderatsfraktion die Klagen der Bürger angesichts einer fehlenden Friedhofskapelle mittragen und im Gremium bereits mehrfach vorgebracht hätten, erklärte Hummel weiter. "Ärgerlich ist, dass die Aussegnungshalle abgerissen und erst jetzt begonnen wurde, die Ausschreibungen zu tätigen", gestand er. Das liege daran, dass der mit dem Abriss beauftrage Unternehmer nur im Frühjahr Kapazitäten für diese Arbeiten gehabt hätte. Auf die Ausschreibungen seien bei der Stadtverwaltung jedoch aufgrund der aktuell herrschenden Materialknappheit keine Rückmeldungen eingegangen, weshalb die Frist, wie berichtet, nun verlängert worden sei.

Über die Situation in den Kindergärten und Schulen in Triberg sprachen Klaus Nagel und Reiser. Die Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner und Heinz Hettich berichteten von Investitionen in Gremmelsbach und Nußbach.

Mängel bei Wegen moniert

Erik Schierack kritisierte die Stadtverwaltung für die Verkehrsprüfung, die seit nunmehr zwei Jahren ausstehe und wies auf erhebliche Mängel bei Wegen hin, die auch offiziell im Schulwegplan aufgeführt würden.

Zur Planungssituation des Feuerwehrgerätehauses in Triberg gab Gesamtkommandant und FWV-Mitglied Jens Wallishauser auf Anfrage von Bernhard Fehrenbach Auskunft. Seine Abteilung habe sich mit der Stadt auf das ehemalige KIK-Areal in der Unterstadt als endgültigen Standort geeinigt. Andere Grundstücke wie das Fabrikgelände der Uhrenfabrik Herr in der Schwendistraße seien von der Feuerwehr und der Gemeinde ausführlich geprüft und für ungeeignet erachtet worden, machte Wallishauser deutlich. "Wer daran jetzt noch einmal rüttelt, der bekommt richtig Ärger mit der Feuerwehr", betonte der Kommandant, dessen Abteilung schon seit Jahren auf ein neues Gerätehaus wartet.