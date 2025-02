Finanzen in Schiltach: Von Millionenüberschuss ins Minus – das ist der Grund

Bahnhof Schiltach Mann will Fahrkartenautomat aufbrechen – Zeugin alarmiert Polizei

Ein Mann wollte am Sonntagmorgen einen Fahrkartenautomat am Bahnhof Schiltach aufbrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad, bevor er von der Polizei festgenommen wurde.