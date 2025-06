Finanzen in Rosenfeld: Stadt muss kleinere Brötchen backen

1 Auch Rosenfeld muss auf seine Finanzen achten. Foto: Monika Skolimowska/dpa Mit voller Wucht trifft die massive Verschlechterung der Einnahmesituation von Städten und Gemeinden auch Rosenfeld.







Tiefrot leuchtet der Balken, der das Defizit im städtischen Ergebnishaushalt anzeigt: Die Einnahmen in Höhe von 25,3 Millionen Euro decken nicht die Ausgaben in Höhe von 28,7 Millionen, macht minus 3,4 Millionen. Im vergangenen Jahr schloss der Ergebnishaushalt nach Angaben der Stadtkämmerin Isabell Hinger mit knapp einer Million Euro plus ab. Der Gemeinderat hat dem Etat für 2025 am 15. Mai zugestimmt und eine Vertagung des Beschlusses abgelehnt.