Finanzen in Rangendingen: Bürgermeister mahnt – „Sparen allein reicht nicht“

Besser als gedacht läuft das Haushaltsjahr 2025 in Rangendingen. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln; ein ausgeglichener Haushalt wird vermutlich nicht möglich sein.
Das zu Jahresbeginn kalkulierte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von rund 580 000 Euro im Haushalt 2025 fällt offenbar um rund 400 000 Euro besser aus als geplant. Ein ausgeglichener Haushalt wird voraussichtlich dennoch nicht erreicht. Das berichtete Rangendingens Kämmerer Alexander Wannenmacher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.