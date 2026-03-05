Finanzen in Oberreichenbach: Noch stehen schwarze Zahlen im Haushalt

„2026 schreiben wir noch einmal schwarze Zahlen. Das verdanken wir hauptsächlich den höheren Zuweisungen und den geringeren Umlagen“, sagt Bürgermeister Johannes Schaible.
Auch die Gemeinde Oberreichenbach steuere auf eine strukturelle Unterfinanzierung zu, sagt der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb würden die aktuellen Sondereffekte verantwortungsvoll genutzt, Schulden weiter getilgt und vorausschauend gehandelt, um die Stabilität und den Handlungsspielraum auch in der Zukunft zu sichern.