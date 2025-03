Finanzen in Oberndorf: So gibt es auf allen Seiten Gewinner

1 Immer etwas zu tun gibt es am Freibad. Das kostet. Jetzt gewährte der Gemeinderat ein inneres Darlehen. Foto: Schnekenburger

Es geht zwar nur um 80 000 Euro, aber immerhin: Bei den Zinsen spart das Freibad, die Stadt Oberndorf verdient daran.









Das Freibad ist der Stadt lieb und teuer. Und so wird es wohl auch bleiben. Bei allen Diskussionen in den vergangenen Sitzungsrunden im Gemeinderat, wie man Attraktivität hoch und Kosten – beziehungsweise deren Steigerung – möglichst gering halten kann, wurde klar: Das ist kaum machbar. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs weist kontinuierlich ein negatives Ergebnis aus. Und weitere Investitionen stehen an.