Finanzen in Lörrach: Damit die Stadt investieren kann

Eine lebenswerte Stadt mit vielen Angeboten will bezahlt sein. In Lörrach sorgt ein Netzwerk an Betrieben und Beteiligungen für eine intelligente Finanzierung.
Für Otto Normalbürger ist allein der Haushaltsplan der Stadt Lörrach mit seinen Zahlenkolonnen auf 500 Seiten ein Buch mit sieben Siegeln. Hinzu kommen die Bilanzen von Eigenbetrieben, kommunalen Gesellschaften und von Beteiligungen. Doch was nach viel Bürokratie klingt, liegt in Wahrheit sehr viel näher am Alltag der Lörracherinnen und Lörracher, als man auf den ersten Blick denken würde.