Finanzen in Kandern: Kandern steht wie jedes Jahr „am Abgrund“

Ob in Kandern der Haushalt noch dieses Jahr beschlossen werden kann, hängt davon ab, ob die finanzielle Unterstützung von Land und Bund rechtzeitig kommen.
Es werden zähe Haushaltsberatungen, denn Kandern muss sparen. Am 15. Dezember könnte die entsprechende Satzung beschlossen werden – vorausgesetzt, dass die notwendige finanzielle Unterstützung vom Land und ein Anteil der Bundesmilliarden für die Infrastruktur der Kommunen in den Haushalt miteinfließen. Ist das nicht der Fall, könnte der Haushalt erst im Januar beschlossen werden.