Finanzen in Kandern: Kandern steht wie jedes Jahr „am Abgrund“

Ob in Kandern der Haushalt noch dieses Jahr beschlossen werden kann, hängt davon ab, ob die finanzielle Unterstützung von Land und Bund rechtzeitig kommen.

Es werden zähe Haushaltsberatungen, denn Kandern muss sparen. Am 15. Dezember könnte die entsprechende Satzung beschlossen werden – vorausgesetzt, dass die notwendige finanzielle Unterstützung vom Land und ein Anteil der Bundesmilliarden für die Infrastruktur der Kommunen in den Haushalt miteinfließen. Ist das nicht der Fall, könnte der Haushalt erst im Januar beschlossen werden.

Bürgermeisterin Simone Penner umschrieb die Situation in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit folgenden Worten: Die Stadt stehe wie jedes Jahr „am Abgrund“. Mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen fühle es sich so an, „als wären wir hinabgestoßen worden“, so Penner weiter. Schutz biete lediglich ein kleiner Vorsprung, der ein wenig Halt biete – einen Ausweg biete lediglich ein herabgelassenes Seil.

Der Hintergrund: Aus dem 500 Milliarden Euro umfassenden, schuldenfinanzierten Sondervermögen des Bundes gehen 100 Milliarden an die Bundesländer. Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, zwei Drittel an die Kommunen weiterzugeben. Kämmerer Benedikt Merkel präzisierte: Baden-Württemberg stehen demnach insgesamt 13,1 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung. Davon gehen Zweidrittel – 8,75 Milliarden – an die Kommunen.

Darüber hinaus hatte das Land den Kommunen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für dieses und nächstes Jahr in Höhe von insgesamt 550 Millionen Euro zugesagt. Das Geld soll in den kommunalen Finanzausgleich fließen.

Ausgaben steigen um 2,1 Millionen Euro

Wie viel davon aber in Kandern ankommt, könne niemand vorhersagen. Die Bürgermeisterin appellierte daher, „Wege zu finden, um aus eigener Kraft aus dem Abgrund herauszuklettern“. Merkel, der die Details des Haushalts vorstellte, warb um Akzeptanz, im Haushalt 2026 „schmerzhafte Einsparungen“ vorzunehmen. Denn: Die Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen wird immer größer.

Entsprechend weist der Ergebnishaushalt 2026 im Planentwurf ein Minus von rund 2, 7 Millionen Euro auf. Dieses konnte zwar nach der Haushaltsklausur im September um rund 545 000 Euro auf ein Minus von rund 2 Millionen reduziert werden, liege aber dennoch weit über den Fehlbeträgen der vergangenen Jahre.

Das Haushaltsjahr 2026 ist laut Merkel vor allem durch steigende Aufwendungen geprägt, die im Vergleich zu 2025 um 2,1 Millionen Euro ansteigen. Diese seien zu großen Teilen „nicht oder nur geringfügig beeinflussbar“. Grund sind unter anderem die Personalkosten, die gestiegenen Umlagenzahlungen an Land und Kreis sowie angestiegene Kinderbetreuungskosten.

Kosten für die Kinderbetreuung steigen an

Bei den Kinderbetreuungskosten etwa steigt der städtische Zuschussbedarf im Jahr 2026 auf rund 3,4 Millionen Euro an. Die Erträge dagegen steigen gegenüber dem Vorjahr lediglich um rund 423 000 Euro an. Gleichzeitig erhöhen sich die Zuwendungen des Landes nur um rund 80 000 Euro, und die Schlüsselzuweisungen, die steuer- oder umlageschwache Kommunen erhalten, sinken um knapp 300 000 Euro. Der der Stadt zur Verfügung stehende Finanzrahmen aus dem Finanzausgleich sinkt um rund 990 000 Euro.

Auch die Personalausgaben mussten nach der Haushaltsklausur angeglichen werden und sind gegenüber dem Ansatz 2025 um gut neun Prozent auf 8 Millionen Euro angestiegen. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich aus Betriebskostenzuschüssen an die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen (plus 68 100 Euro), beim Fahrzeugunterhalt (plus 21 000 Euro), Zuschuss für die Musikschule (plus 7000 Euro) sowie bei den EDV-Kosten (plus 27 100 Euro).

Stadt will keine neuen Kredite aufnehmen

Damit sei klar, bilanzierte Merkel, dass die Stadt unter hohem Liquiditätsdruck stehe und sogar Gefahr laufe, kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Damit der Haushalt genehmigungsfähig wird, muss Kandern rund 1,3 Millionen Euro einsparen, um seine Zahlungsverpflichtungen von 1,2 Millionen Euro sowie die Tilgungsleistungen in Höhe von rund 135 000 Euro leisten zu können. Neue Kredite will die Stadt 2026 nicht aufnehmen.