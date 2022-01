CDU will Ärztehaus auf Leuco-Areal, FD/FW will bessere Sportstätten

1 Entsteht auf dem Leuco-Areal ein Ärztehaus? Foto: Becker

Knappe Kasse, viele Wünsche: In den Horber Haushaltsreden setzten die Fraktionen unterschiedliche Schwerpunkte.















Horb - Wo stehen die Gemeinderäte, die ich gewählt habe? Wichtiges Indiz sind die Haushaltsreden. Hier die wichtigsten Aussagen:

CDU: Solide Haushaltspolitik

CDU-Fraktionschef Michael Keßler betont die solide Haushaltspolitik - trotz Verschuldung in diesem Jahr: "Wir werden bereits ab 2023 wieder tilgen. Damit wird Verschuldung genau richtig antizyklisch eingesetzt, unser kommunaler Haushalt trägt damit auch zur Stabilisierung unserer regionalen Wirtschaft bei." Beim Ärztehaus ist die Fraktion weiter für das Leuco-Areal. Beim Klimaschutz wehrt sich die Fraktion gegen zuviel Photovoltaik. Keßler: "Die CDU-Fraktion hat Schwierigkeiten mit dem dogmatischen 50 Hektar Ziel für Freiflächenanlagen. Auf landwirtschaftlichen Gunststandorten lehnen wir solche Anlagen ab."

FD/FW: endlich ein Sportstättenkonzept

FD/FW-Fraktionschefin Margarethe Rebholz: "Es muss jetzt dringend ein Sportstättenkonzept erarbeitet werden. Unter Einbeziehung aller Vereine und des Schulsports ist ein Sportstättenkonzept zu erarbeiten und ein Standort für den ASV Horb zu finden. Ein Neubau der Kreishalle wird erforderlich sein. In ein neues Sportstätten-Konzept wäre eine Sporthalle mit zu integrieren." Auch alle Bolzplätze in den Ortschaften sollen dazugehören. Als Möglichkeit, Bewegung und Sport im Freien zu machen.

BiM: Zu viel Zeit vertrödelt?

BiM. Fraktionschefin Christina Nuss hofft, dass die Stadtentwicklung jetzt endlich vorangeht: "Das Erfreuliche dabei ist, dass die vielen offenen Projekte, die es gut zu überlegen und planen gilt, die Chance bieten, aus unserer Stadt ein Kleinstadtjuwel zu machen. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht verspielen." Viel Zeit wurde offenbar schon beim Ärztehaus vertrödelt. Nuss: "Seit der Bedarfsanalyse im Dezember 2019 wurde erst wieder eine Beschlussvorlage im Herbst 2021 vorgelegt und dabei ein weiterer Standort im Gremium laut. Wir fordern, dass der immer noch nicht terminierte Arbeitskreis bestehend aus Gemeinderäten und Experten nun sehr bald tagt und mit der endlich dann vorhandenen Standortanalyse arbeiten kann."

OGL: Wohnqualität statt Industriemetropole

Die OGL bleibt bei ihrem Nein zu neuen Gewerbegebieten. Kristina Sauer (OGL): "Wir können doch dazu stehen, dass wir keine Industriemetropole wie Böblingen/Sindelfingen sind, sondern eine Stadt mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Unser ›Wachstum‹ ist und bleibt eine hohe Wohn- und Lebensqualität." Die grüne Fraktion bemängelt die vielen nichtöffentlichen Sitzungen. Sauter: "Wir beraten vieles doppelt. Vor allem beraten wir vieles hinter verschlossenen Türen. Auf diese Weise können Bürgerinnen und Bürger gar nicht erkennen, wie komplex oft die Sachverhalte sind und auch wie divers die sechs Fraktionen gestrickt sind."

SPD: Stadtwerke müssen autonom werden

SPD-Fraktionschef Thomas Matthes fordert, dass die neuen Sparpläne nicht auf Kosten der Schwächsten geschehen: "Im Gegensatz zu unserer Nachbarstadt Nagold wurden die Kindergartenbeiträge und Musikschulgebühren nicht in den Horbpass integriert. Wir sehen die Gefahr, dass der bei den Bedenkenträgern in der Stadtverwaltung und der CDU-Fraktion ungeliebte Horbpass ganz abgeschafft werden könnte!" Die SPD will die Stadtwerke komplett ausbauen – mit eigener Strom- und Gasversorgung. Matthes: "Das Ziel ›Vollstadtwerke‹ – die Stadtwerke als Komplettanbieter – ist in greifbarer Nähe. Es müssen langfristige Strategien verfolgt werden wie die Auflösung von Strom- und Gaskonzessionsverträgen und die Übernahme der Versorgung durch die Stadtwerke." 2026 laufen die alten Verträge aus.

ULH: Blitzer schädigen Handel und Gewerbe

Die Wählervereinigung ULH hofft auf einen besseren ÖPNV. Hermann Walz geht auf die Kreisumlage ein: "Sie bedeutet für Horb konkret Mehrausgaben von 767 331 Euro.Da freut es einen dann zu hören, dass in den ÖPNV investiert wird und Tickets verbilligt werden sollen. Kommt dann endlich meine Mitarbeiterin, die in Mühringen wohnt in den Genuss, mit dem Bus am Wochenende zur Arbeit?" Die ULH kritisiert die Blitzer. Walz: "Wenn wiederum 1,7 Millionen Euro an Bußgeldern einkalkuliert werden, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass der örtliche Handel hier nicht profitieren wird, da man den Euro nur einmal ausgeben kann."