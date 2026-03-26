Finanzen in Freudenstadt: Mehr Gewerbesteuer ist auch nicht die Lösung – gibt es überhaupt eine?

Eine Erhöhung der Gewerbesteuer in diesen Zeiten? OB Adrian Sonder und die Mehrheit des Freudenstädter Gemeinderats halten das für keine gute Idee.
Der Anfang vom Ende war ein kurzes Video auf Instagram. Nur wenige Tage nach der Gemeinderatssitzung mit den Haushaltsreden erteilte Oberbürgermeister Adrian Sonder dem Antrag der SPD-Fraktion, die Gewerbesteuer um fünf Prozent zu erhöhen, eine Absage: „Wir als Verwaltung wollen die Wirtschaft nicht weiter beanspruchen und nicht weiter belasten in diesen Zeiten“, sagte Sonder auf seinem Instagram-Profil.