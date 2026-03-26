Finanzen in Freudenstadt: Mehr Gewerbesteuer ist auch nicht die Lösung – gibt es überhaupt eine?

Eine Erhöhung der Gewerbesteuer in diesen Zeiten? OB Adrian Sonder und die Mehrheit des Freudenstädter Gemeinderats halten das für keine gute Idee.

Der Anfang vom Ende war ein kurzes Video auf Instagram. Nur wenige Tage nach der Gemeinderatssitzung mit den Haushaltsreden erteilte Oberbürgermeister Adrian Sonder dem Antrag der SPD-Fraktion, die Gewerbesteuer um fünf Prozent zu erhöhen, eine Absage: „Wir als Verwaltung wollen die Wirtschaft nicht weiter beanspruchen und nicht weiter belasten in diesen Zeiten“, sagte Sonder auf seinem Instagram-Profil.

Entsprechend lautete der Beschlussvorschlag in der Sitzung am Dienstag, die Gewerbesteuer beim aktuellen Hebesatz zu belassen. Die Verwaltung werde eine Erhöhung vorschlagen, „wenn dies zum Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit notwendig wird“.

SPD-Stadträtin Anita Zirz machte deutlich, dass der Fraktion klar gewesen sei, dass der Antrag nur wenig Aussicht auf Erfolg habe. Man habe ihn aber gestellt, um „wach zu machen“: „Woher können Mittel kommen für Projekte, die nicht Pflichtaufgaben sind?“

Eine Antwort hätte auch der OB gerne

Eine Antwort auf diese Frage hätte wohl auch Oberbürgermeister Adrian Sonder gerne. Man werde viele Dinge nicht mehr machen können, die wichtig, aber nicht dringend seien, betonte er. „Auch eine Gewerbesteuererhöhung wird dieses Dilemma der kommenden Jahre nicht lösen.“

Ob es denn überhaupt lösbar sei, wollte Zirz wissen. Sonder machte ihr wenig Hoffnung: Er glaube nicht an eine kurzfristige Rettung – und habe daher seit Beginn seiner Amtszeit in keiner Rede etwas anderes erzählt, als dass das nun der „Dauermodus“ sei.

Es geht um 580 000 Euro

Albrecht Ortmann (BA-Grüne) wollte von Kämmerer Jochen Kaupp wissen, wie viel Geld die Stadt durch eine Fünf-Prozent-Erhöhung einnehmen würde. „Netto 580 000 Euro“, antwortete Kaupp.

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Bei drei Gegenstimmen wurde der Beschlussvorschlag, die Steuer nicht zu erhöhen, mehrheitlich angenommen.