Finanzen in Eutingen: Kreisrat Lazar fordert Schließung von Verwaltungsstellen

Kreisrat Sebastian Lazar greift in die Debatte um Sparmaßnahmen in seinem Heimatort Eutingen ein. Er sagt: „Wir haben gute Jahre zu wenig genutzt, um für schlechte vorzusorgen.“
Sebastian Lazar, der für die Freie Wählervereinigung (FWV) im Kreistag des Landkreises Freudenstadt sitzt und von 2014 bis 2019 im Eutinger Gemeinderat saß, äußert sich in einem Statement zur Finanzlage seiner Gemeinde selbstkritisch. Er schreibt: „Weil es meine Überzeugung ist, dass Demokratie vom intensiven Streit in der Sache lebt, lege ich auch unpopuläre Vorschläge vor. In den letzten Jahren wurden in unserer Gemeinde zu viele Projekte zu groß umgesetzt. Selbstkritik ist angebracht: Auch ich habe als Gemeinderat von 2014 bis 19 manches davon mitgetragen. Wir haben gute Jahre zu wenig genutzt, um für schlechte vorzusorgen.“