Finanzen in Donaueschingen

1 Ohne Geld sind auch keine Projekte möglich. Donaueschingen muss in den kommenden Jahren die Finanzen sehr genau im Blick behalten. (Symbolbild) Foto: Guy Simon

Auch die Stadt Donaueschingen muss sich wieder mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Doch Bürgermeister Erik Pauly trübte den Ausblick bereits – der Gürtel muss wohl enger geschnallt werden.









Link kopiert



Wenn der Herbst kommt, dann geht es im Rathaus auch in Richtung Haushaltsdebatten. In welche Projekte soll Geld investiert werden? Welche Projekte laufen und brauchen Unterstützung – und wo sind neue Finanzspritzen notwendig? All das wird dann vom Gemeinderat entschieden.