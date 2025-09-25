Finanzen in Brigachtal: Nur „Pseudo-Sparen“ beim Hagelflieger

Zum Vorschlag, aus dem Verein zur Hagelabwehr auszutreten, hat Paul-Thomas Weich aus Brigachtal folgende Meinung.
Ein Kreisverkehr am Kirchdorfer Gewerbezentrum, den niemand wirklich braucht, ein tolles Dorfhaus, ein wunderschöner Kindergarten in Überauchen, ein aufgeblähter Personalbestand, ein sicher teures Audit zum Arbeitgeberdasein, ein protziger Dienstwagen für den Bürgermeister, ein aufwendiges 50-Jahr-Jubiläum und viele ähnliche Maßnahmen und Handlungen – über deren Sinnhaftigkeit man unterschiedlicher Meinung sein kann.