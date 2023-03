Gemeinderat Bad Wildbad Kreditaufnahmen von 8,55 Millionen Euro geplant

"Der Haushalt ist das Königsrecht des Gemeinderats." Diesen Satz hört man landauf, landab in den Sitzungen, in denen der kommunale Haushalt verabschiedet wird. In ihren Haushaltsreden beleuchteten so auch in Bad Wildbad die Fraktionsvorsitzenden die Lage der Stadt.