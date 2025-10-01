Finanzen in Bad Teinach: Nicht mal „historisch gute Gewerbesteuereinnahmen helfen“

Die Finanznot in ganz Deutschland eskaliere, sagt Bürgermeister Markus Wendel. Auch in Bad Teinach-Zavelstein schlagen rote Zahlen zu Buche. Und die Lage wird nicht besser.
„Seit 2024 eskaliert die Finanznot in ganz Deutschland.“ Diese dramatischen Worte wählte Markus Wendel, Bürgermeister von Bad Teinach-Zavelstein, zur Einleitung des Finanzzwischenberichts. „Wir kommen alle ans Limit. Es spitzt sich wirklich zu“, so Wendel weiter. Das Defizit sei mittlerweile in vielen Kommunen so hoch, dass es echte strukturelle Probleme gebe. Um das zu lösen, helfe „keine Kosmetik, sondern nur grundlegende strukturelle Reformen“, sagte der Bürgermeister.