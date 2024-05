1 Im Bereich des Tourismus muss die Stadt Bad Liebenzell sparen. Foto: Thomas Fritsch

Das Landratsamt fordert von Bad Liebenzell Nachbesserungen in Millionenhöhe im Haushalt. Vor allem im Tourismus und bei der FTBL muss gespart werden. Sonst droht der Stadt die Fremdverwaltung. Der Gemeinderat stimmt zähneknirschend zu.









Link kopiert



Der Brief, den das Landratsamt vor Kurzem ins Liebenzeller Rathaus schickte, hatte es in sich. Die Kommunalaufsicht genehmigt den vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsplan für dieses Jahr nicht. Das Defizit von 4,6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt war der Behörde zu hoch. Sie sieht in ihrem Schreiben die „Leistungsfähigkeit“ und die „Zahlungsfähigkeit“ der Stadt in Gefahr.