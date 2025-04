Finanzen in Bad Liebenzell: Kurstadt hat noch immer keinen Haushaltsplan

Schmuckstück in Bieselsberg Dorfbrunnen in mehr als 400 Arbeitsstunden saniert

Mitarbeiter des Dorfvereins „Bieselsberg packt’s an“ engagierten sich seit August des vergangenen Jahres, um das Schmuckstück in der Ortsmitte in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Seit zehn Jahren wird er in der Osterzeit geschmückt.