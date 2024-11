Finanzen in Bad Liebenzell: Deutlich weniger Geld für die Stadt

Finanzen in Bad Liebenzell

1 Laut Zensus von 2022 leben in Bad Liebenzell knapp 500 Menschen weniger als die Verwaltung in ihrem Register stehen hat. Foto: Thomas Fritsch

Bad Liebenzell ist laut Zensus 2022 kleiner als gedacht. Deshalb fehlen ab 2026 etwa eine Million Euro pro Jahr. Die Stadt will sich rechtlich wehren. Doch die Erfolgsaussichten sind gering.









9195 Menschen leben laut Zensus 2022 in der Stadt Bad Liebenzell. Das sind 498 Einwohner weniger, als die Verwaltung in ihrem Register stehen hat. Für Kämmerer René Kaufmann ist das unerklärlich. Denn durch den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine oder dem nahen Osten müsste die Bevölkerungszahl eigentlich gewachsen sein, meinte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.