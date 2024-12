Finanzen in Bad Herrenalb: Zahlenwerk 2025 – es dauert doch noch

Finanzen in Bad Herrenalb

1 Die Punkte drei und vier wurden am Mittwoch von der Tagesordnung genommen. Foto: Kugel

Eigentlich hätte in Bad Herrenalb am Mittwoch, 4. Dezember, der Haushalt 2025 eingebracht werden sollen. Jedoch meldete sich am Vormittag der Stadtkämmerer.









Es dauerte eine ganze Weile. Die vom Bad Herrenalber Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen legte man der Rechtsaufsichtsbehörde am 16. Mai vor. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden dann vom Landratsamt Calw am 9. August abgehakt. Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme bis 30. August im Rathaus öffentlich aus. Und bereits Ende Oktober, so das sportliche Ziel, sollte der Haushalt 2025 eingebracht werden. Allerdings gestaltet sich das Ganze als schwierig.