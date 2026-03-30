Finanzen in Altensteig: Das sagen die Fraktionen zum neuen Haushaltsplan

Der neue Haushaltsplan für Altensteig ist beschlossen. In ihren Reden haben die Fraktionen erklärt, was ihnen auch in den mageren Jahren wichtig ist. Eine lehnt den Haushalt ab.
Ringen, Zähneknirschen und zuletzt der Kompromiss: Der Haushalt für das Jahr 2026 in Altensteig wurde verabschiedet. Bürgermeister Oliver Valha erinnerte: Zu Anfang der Verhandlungen stand unterm Strich noch ein Minus von rund einer halben Millionen. Jetzt sind es 180.000 Euro im Minus. Und: „Die bittere Wahrheit ist, dass das erst ein Ausblick auf das Jahr 2027 wird.“