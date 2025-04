Finanzen in Alpirsbach: Gemeinderäte fordern Investitionen in die Zukunft

1 Das Rathaus in Alpirsbach ist in die Jahre gekommen. In Haushaltsreden mehrerer Fraktionen wurde nun der Umzug ins Hetal-Gebäude vorgeschlagen. (Archivfoto) Foto: Michel

In ihren Haushaltsreden gingen die Fraktionssprecher auf das ein, was trotz der angespannten finanziellen Lage angestoßen wurde. Doch in Bildung, bezahlbaren Wohnraum und ein attraktives Freizeitangebot sei bisher zu wenig investiert worden.









Wie Amtsverwalter Norbert Beck in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Alpirsbach sagte, stehen die Verabschiedung des Kernhaushalts sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Jahr 2025 an. Diese wurden in der Februar-Sitzung vorgestellt und die schriftlich von den Fraktionen vorgebrachten Änderungen in das Planwerk eingearbeitet.