Auf den Landkreis kommt mit dem nächsten Jahr nun doch ein Defizit von rund einer Millionen Euro zu. Der erwartete zusätzliche Geldsegen bleibt aus.















Kreis Freudenstadt - Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) hatte bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben. Dabei musste er schon in der vergangenen Woche im Kreistag berichten, dass die Krankenhaus Landkreis Freudenstadt GmbH (KLF) im kommenden Jahr 1,37 Millionen Euro mehr Geld benötigen werde, als ursprünglich geplant. Doch Rückert machte seinem Gremium Mut: Die neueste Steuerschätzung könnte nämlich Mehreinnahmen in Millionenhöhe bedeuten. Damit wäre die von der KLF bedrohte schwarze Null des Landkreises doch noch gerettet.

Es folgte eine Zitterpartie. Denn eigentlich sollte die Steuerschätzung schon am Montag vergangener Woche vorgelegt werden – zusammen mit den neuen Verlustzahlen des KLF. Doch das Land verspätete sich. Rückert musste die Kreisräte auf Dienstag vertrösten. Doch auch dann lagen noch nicht alle Zahlen vor. Erst am Donnerstag konnte Rückert endlich die Steuerschätzung an die Mitglieder des Gremiums weiterleiten. Mit der Kreistagssitzung am Montag wurde dann auch die Öffentlichkeit informiert.

Der erhoffte Geldsegen fällt mickrig aus

Das Ergebnis: Vom erhofften Geldsegen bleibt kaum etwas übrig. Statt von einer Million Mehreinnahmen geht die Steuerschätzung nur von einer Viertelmillion zusätzlicher Mittel aus. Wegen der gestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden kommen zwar noch zusätzliche Einnahmen rein. Aber auch wenn man beide Punkte zusammenrechnet, ist nur mit Mehreinnahmen in Höhe von 350 000 Euro zu rechen. Es bleibt also ein Defizit in Höhe von rund einer Million im Ergebnishaushalt.

"Die Frage ist: Was tun?", meinte Rückert an die Räte gewandt. "Der erste vernünftige Gedanke wäre, wir lassen die Kreisumlage wie im Vorjahr, dann hätten wir einen ausgeglichen Haushalt", erklärte Rückert. Denn eigentlich hatte der Haushaltsentwurf vorgesehen, die Kreisumlage und damit die prozentuale Belastung der Städte und Gemeinden um acht Prozentpunkte abzusenken. Mit der alten Kreisumlage würde also deutlich mehr Geld reinkommen als geplant.

Keine Mehrbelastung der Kommunen

Doch bevor die Kreistag sitzenden Bürgermeister allzu nervös werden konnten, relativierte Rückert seine Aussage. "Wir sehen die Situation der Städte und Gemeinden." Deshalb befürwortete Rückert, lieber ein Defizit in Kauf zu nehmen, statt die Kreisumlage zu erhöhen. "Ich halte es für genehmigungsfähig, wenn wir mit einem Defizit von einer Million Euro im Ergebnishaushalt in dieses Haushaltsjahr gehen", bekräftige Rückert. Doch Rückert warnte auch: "Die Wahrscheinlichkeit eines Nachtragshaushalts war noch nie so hoch."

Doch was heißt das genau? Unsere Redaktion hat bei Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landkreises, nachgefragt. "Das bedeutet, dass unterjährig ein neuer Haushalt beschlossen werden muss", erklärt Eisele. "Sollte es passieren, dass es aus irgendwelchen Gründen höhere Ausgaben gibt oder Einnahmen wegfallen, dann kann man nur eine höhere Kreisumlage beschließen."

Auf Gemeinden könnte eine Lawine zurollen

Für die Städte und Gemeinden wäre das dann gleich doppelt problematisch. Denn zum einen bliebe den Kommunen dann weniger Geld, zum anderen müssten auch diese dann ihre gesamte Finanzplanung überarbeiten. "Das löst dann eine ganze Lawine aus", fürchtet Eisele.

Das Risiko für ein solches Szenario sei im nächsten Jahr besonders hoch, weil niemand weiß, wie sich die Energiekosten entwickeln werden. Und auch das KLF bleibt ein finanzielles Risiko für den Kreis. "Wenn das Krankenhaus mehr Verlust macht, als jetzt geplant, können wir mit diesem Haushalt nicht nochmal nachschießen."

Am Ende hängt alles an Karl Lauterbach

Damit es nicht soweit kommt, ist auch die Bundesregierung gefragt. Denn laut Rückert hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) versprochen, dass der Bund den Krankenhäusern die Mehrkosten durch gestiegene Energiekosten abnimmt. Doch beschlossen ist noch nichts. "Das sind bisher nur Willenserklärung", so Eisele. Sollte der Minister sein Wort nicht halten, dürfte ein Nachtragshaushalt mit all seinen bitteren Folgen unumgänglich werden.

Aber zumindest eine gute Nachricht gibt es. Der Kreis kann weiterhin die geplante Tilgung von 5,297 Millionen Euro stemmen, wie Maike Haug, Amtsleiterin der Finanzverwaltung, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Allerdings hat der Kreis dabei auch keine große Wahl. "Wir halten uns an den Tilgungsplan", so Haug.

"Auf Dauer geht das nicht"

Aber auch in Sachen Tilgung haben die vergangenen Wochen einiges durcheinandergewirbelt. Denn ursprünglich hatte die Kreisverwaltung mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 5 Millionen Euro gerechnet. Davon bleiben jetzt nur noch rund 4 Millionen übrig. Streng genommen ist das ein Problem: "Der Zahlungsmittelüberschuss muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung", erklärt Haug. Für ein Jahr sei eine solche Abweichung kein Problem. "Auf Dauer geht das aber nicht."