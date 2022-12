1 Wie befürchtet wird das KLF zu einer noch größeren finanziellen Belastung für den Haushalt des Landkreises. Foto: Kupferschmidt

Wie erwartet reißt die KLF ein Millionen-Loch in die Haushaltspläne des Landkreises. Ob das zusätzliche Defizit durch höhere Steuereinnahmen ausgeglichen werden kann, ist weiterhin offen.















Kreis Freudenstadt - Es war eine Sitzung, die mit Spannung erwartet wurde: die erneute Beratung des Kreistags über den Haushalt des kommenden Jahres. Denn bis kurz vor der Sitzung waren noch immer einige wichtige Fragen offen. Es ging dabei um Millionenbeträge und die Frage, ob der Kreis Freudenstadt endlich damit beginnen kann, seinen Schuldenberg von 70 Millionen Euro abzutragen.

Denn ursprünglich hatte die Kreisverwaltung geplant, mehr als fünf Millionen Euro in die Tilgung zu stecken. Doch dann kam in der letzten Woche die Hiobsbotschaft: Die "Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt GmbH" (KLF) macht noch mehr Verlust, als ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehen.

Es geht um Millionen

Wie hoch die Differenz wirklich ausfällt, war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Die Sitzung des Aufsichtsrats der KLF stand noch aus. Doch es war bereits klar: es geht um Millionen. Eine Größenordnung mit dem Potenzial, die Haushaltsplanung kräftig durcheinanderzubringen.

Am vergangenen Freitag tagte nun der Aufsichtsrat der KLF, sodass Landrat Klaus Michael Rückert in der Kreistagsitzung am Montag endlich konkrete Zahlen vorstellen konnte. Und diese hatten es in sich. Mit insgesamt 7,87 Millionen Euro Verlust rechnet die KLF im kommenden Jahr. Ursprünglich eingeplant waren 6,5 Millionen Euro. Somit muss der Kreis voraussichtlich 1,37 Millionen Euro mehr an die Krankenhäuser überweisen, als ursprünglich geplant.

Landrat gibt die Hoffnung nicht auf

Die schwarze Null – ein schmales Plus von 152.610 Euro im Ergebnishaushalt – wäre damit hin. Allerdings gibt Rückert die Hoffnung noch nicht auf. Denn noch steht die aktualisierte Steuerschätzung des Landes aus. Der Landkreis könnte daher mehr Geld einnehmen, als bisher geplant. So zumindest die Erwartung Rückerts: "Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass ein Großteil der 1,37 Millionen Euro durch die Schlüsselzuweisungen egalisiert wird."

Eigentlich sollte die Steuerschätzung ebenfalls in der Sitzung am Montag vorgestellt werden. Doch das Land verspätete sich. Die Zahlen sollen dem Gremium nachgereicht werden.

Müssen die Kommunen die Zeche zahlen?

Und wenn das Geld dann trotzdem nicht reicht? "Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten", meinte Rückert. So sei es auch denkbar, den Haushalt mit einem geringen Fehlbetrag zu planen oder nochmal an der Kreisumlage zu drehen. Das bedeutet: Am Ende könnte es sein, dass die Gemeinden die Zeche zahlen müssen.

Doch gleich mehrere Kreistagsfraktionen erteilten dieser Option eine Absage. "Wir sehen keinen Spielraum, weitere 1,3 Millionen Euro über die Kreisumlage von den Kommunen einzufordern", erklärte Michael Ruf, Bürgermeister von Baiersbronn und Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag. Darüber hinaus kritisierte Ruf das bisherige Modell: "Wir müssen uns deutlich die Frage stellen, ob und wie lange sich die öffentliche Hand diese Zahlungen leisten kann."

FDP träumt von einem größeren Landkreis

Auch Schopflochs Bürgermeister Klaas Klaassen sprach sich als Fraktionsvorsitzender der freien Wähler gegen eine Erhöhung der Kreisumlage aus. Mit Blick auf die KLF sprach er von einer "sehr ernsten Situation" und forderte dazu auf, "alle möglichen Optionen unvoreingenommen zu prüfen – ohne Denkverbote".

Diese Aufforderung nahm sich Ernst Wolf, Fraktionsvorsitzender der FDP, direkt zu Herzen. Seine Idee: Die Landkreise Freudenstadt, Calw, Enzkreis und Pforzheim könnten sich zu einem großen Landkreis Nordschwarzwald zusammenschließen. "Wir sind mit 119 000 Einwohnern der drittkleinste Landkreis in Baden Württemberg", klagte Wolf. "Entsprechend gering ist eben auch unser Einfluss auf Landeseben."

Verluste doppelt so hoch wie im Vergleich

Gerade am KLF zeige sich das Problem kleinteiliger Strukturen. Bezogen auf die Anzahl der Betten sei der Verlust der KLF doppelt so hoch als bei wesentlich größeren Krankenhaus-Verbünden wie zum Beispiel beim Klinikverbund Südwest. Doch auch Wolf schien die Idee eines Zusammenschlusses der Landkreise für eher unrealistisch zu halten: "Natürlich sind diese Gedanken mehr Traum als Realität, aber sie verdeutlichen unsere strukturellen Probleme der Kleinteiligkeit."