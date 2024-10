Finanzen im Kreis Calw: Eine wahre Horrorlitanei im Gepäck

1 Keine sonnigen Zeiten am Calwer Landratsamt: Die Finanzen machen große Sorgen. Foto: Thomas Fritsch

Die finanzielle Situation des Landkreises Calw ist miserabel. Doch da steht der Kreis Calw nicht alleine da. Im Landkreistag wird schon über mögliche Klagen gegen Land und Bund diskutiert. Und auch im Calwer Kreistag werden Rufe nach juristischen Schritten lauter.









Link kopiert



Michael Hopf ist das, was man früher Kreiskämmerer nannte. Ein unauffälliger, zurückhaltender und netter jüngerer Mann, der nicht viel Aufhebens um seine Person macht. Doch Hopf war an diesem Montag bei der Sitzung des Calwer Kreistags für den Horror zuständig. Besser gesagt für Horrorzahlen. Denn um die Finanzen des Landkreises Calw ist es schlecht bestellt, so schlecht, dass man erstmals überhaupt einen Kassenkredit braucht, um über das Jahr 2024 zu kommen, wie Hopf den Kreisräten klar machte.