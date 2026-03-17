Finanzen im Kreis Calw: Eine „vollständig ausgequetschte Zitrone“

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2026 trotz deutlichem Defizit verabschiedet. Die Abstimmung über die Erhöhung der Kreisumlage war äußerst knapp.

Über die vergangenen Monate hatten die Ausschüsse die Zahlen beraten, Einsparpotenziale gesucht. Doch in der Kreistagssitzung stand unterm Strich noch immer ein Minus, als über den Haushaltsplan für dieses Jahr abgestimmt wurde. Im laufenden Betrieb macht der Landkreis demnach rund 17,6 Millionen Euro Defizit. Der Kreis Calw benötigt 13,8 Millionen Euro an Krediten. Dazu kann er 70 Millionen Euro an Kassenkrediten aufnehmen, um zahlungsfähig zu bleiben. Die Fraktionsvorsitzenden wurden in ihren Haushaltsreden teils deutlich.

Jürgen Großmann (CDU) „Der Planentwurf ist eine vollständig ausgequetschte Zitrone“, sagte Jürgen Großmann. Die Ausgaben liefen völlig aus dem Ruder. Trotz Mehreinnahmen habe der Kreis ein Defizit. Großmann machte dafür die gestiegen Sozialausgaben verantwortlich. Hier könne der Kreistag aber wenig ändern. Man müsse die Vorgaben dazu aus Bund und Land erfüllen. Diese beiden Ebenen sollten dabei aber auch ihren Finanzierungspflichten für die von ihnen beschlossenen Projekte nachkommen, forderte er.

Der Kreis spare, baue Stellen ab, werde in der Verwaltung effizienter. Doch Großmann sah nicht ein, dass man bei freiwilligen Aufgaben spare, um die Sozialausgaben abzufangen. Die schlechte Konjunktur bereitete ihm Sorgen. Das Ergebnis werde wohl noch schlechter als im Plan. Die Kreisumlage auf 39 Punkte zu erhöhen; sei „das Gebot der Stunde“ und „vertretbar“. Sonst genehmige das Regierungspräsidium (RP) den Haushalt nicht.

Volker Schuler (FWV) Gegen das Defizit könne der Kreis wenig tun, so Schuler. Denn in den für die Kosten zentralen Bereichen, wie Kliniken, Soziales, ÖPNV oder der Wirtschaft, änderten sich die Parameter kaum. Statt notwendiger Reformen gebe es bisher nur „Reförmchen“. Diese Reformunfähigkeit bei Bund und Land wolle er aber nicht durch eine höhere Kreisumlage „kaschieren“. Diese solle bei 38 Punkten bleiben. Denn die Erhöhung schaden den Kommunen mehr, als dass sie dem Kreis nutze. Man solle vor dem RP nicht in „vorauseilendem Gehorsam“ einknicken. Zumal die Erhöhung der Umlage das Defizit auch nicht wirklich verhindern könne.

Schuler war aber stolz auf das, was der Kreis in den vergangenen Jahren erreicht habe: Gesundheitscampus Calw, Kliniksanierung in Nagold, Klimaschutz durch den Eigenbetrieb erneuerbare Energien, Glasfaserausbau, Feuerwehrdienstleistungszentrum, Straßenmeisterei, Hesse-Bahn. Bei letzterer habe es hohe Kostensteigerung gegeben. Schuler sah dafür eine verantwortliche Stelle: das RP, das wohl eine höhere Umlage fordert.

Nele Willfurth (Grüne) Willfurth sprach von einem „strukturellen Defizit“, forderte Bund und Land ebenfalls auf, dort beschlossene Vorhaben auch ausreichend von dort zu finanzieren. Die Grünen seien für die Erhöhung der Kreisumlage, auch wenn diese die Kommunen belaste. Die Umlage sei früher zu leichtfertig gesenkt worden, fand Willfurth. Es brauche einen flächendeckenden und zuverlässigen ÖPNV. Allerdings sah sie hier Einsparpotenziale. Durch eine Staffelung der Schulanfangszeiten im Kreis würden weniger Busse und Personal benötigt. Einsparungen im hohen sechsstelligen Bereich hielt sie für realistisch.

Florian Kling (SPD) Es sei der vierte Negativhaushalt in Folge, so Kling. Er lehnte eine Erhöhung der Kreisumlage als „Symbolpolitik“ ab. Für einen ausgeglichenen Haushalt müsste diese bei 45 Punkten stehen. Bund und Land müssten den Worten zu Entlastungen von Landkreisen und Kommunen endlich Taten folgen lassen. Trotz aller negativer Aussichten betonte Kling, dass es viele Menschen gebe, die sich ehrenamtlich engagierten. Das stifte gerade in den vielen Krisen gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Die Lage ist schlecht, aber nicht hoffnungslos“, so Kling.

Marcus Lotzin (AfD) Lotzin forderte, dass der Kreis mit den vorhanden Mitteln auskommen muss. Die Kreisumlage einfach zu erhöhen, sei der falsche Weg. Einsparungen seien möglich, unter anderem beim Personal, bei Investitionen oder über bessere Steuerungen im sozialen Bereich.

Günther Schöttle (AB) Schöttle glaubte nicht daran, dass Bund und Land dem Kreis zu Hilfe kämen. Er bemängelte teure Projekte wie die Energiewende, die Hesse-Bahn oder die Aufwertung der Klinik in Nagold. Letztere bezeichnete er als „Fass ohne Boden“. Er forderte, dass der Landkreis fünf Prozent pauschal über alle Bereiche einspart.

Abstimmung Die FWV beantragte, die Kreisumlage bei 38 Punkten zu belassen. Vor allem FWV, SPD, AfD und AB waren dafür. Weil CDU und Grüne aber für 39 Punkte stimmten, kam es letztlich zu einem Patt. Damit war der FWV-Antrag abgelehnt. Der Haushaltsplan wurde anschließend mehrheitlich beschlossen. Die Kreisumlage steigt nun also auf 39 Punkte. Die finanzielle Belastung für die Kommunen wird damit höher.