Finanzen im Kreis Calw: Eine „vollständig ausgequetschte Zitrone“

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2026 trotz deutlichem Defizit verabschiedet. Die Abstimmung über die Erhöhung der Kreisumlage war äußerst knapp.
Über die vergangenen Monate hatten die Ausschüsse die Zahlen beraten, Einsparpotenziale gesucht. Doch in der Kreistagssitzung stand unterm Strich noch immer ein Minus, als über den Haushaltsplan für dieses Jahr abgestimmt wurde. Im laufenden Betrieb macht der Landkreis demnach rund 17,6 Millionen Euro Defizit. Der Kreis Calw benötigt 13,8 Millionen Euro an Krediten. Dazu kann er 70 Millionen Euro an Kassenkrediten aufnehmen, um zahlungsfähig zu bleiben. Die Fraktionsvorsitzenden wurden in ihren Haushaltsreden teils deutlich.