Die Stadt Calw kann ihr Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan um 4,5 Millionen Euro verbessern. Das liegt an Einsparungen und mehr Geld aus der Gewerbesteuer. Doch das Minus bleibt.
„Wir hatten einen guten Verlauf des Jahres“, sagte Kämmerer Klaus Reichert jüngst im Gemeinderat. Und in der Tat: Die Stadt Calw kann ihr Ergebnis im Jahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsplan um knapp 4,5 Millionen Euro verbessern. Das ist eine gute Nachricht für Calw, gerade in finanziell schwierigen Zeiten. Der Wermutstropfen: Es bleibt im Ergebnishaushalt trotzdem noch ein Verlust von einer Million Euro. Dieses Defizit kann die Stadt durch Rücklagen ausgleichen. Die Lage ist also noch nicht gut, aber immerhin weniger schlecht.