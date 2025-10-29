Die Stadt Calw kann ihr Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan um 4,5 Millionen Euro verbessern. Das liegt an Einsparungen und mehr Geld aus der Gewerbesteuer. Doch das Minus bleibt.

„Wir hatten einen guten Verlauf des Jahres“, sagte Kämmerer Klaus Reichert jüngst im Gemeinderat. Und in der Tat: Die Stadt Calw kann ihr Ergebnis im Jahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsplan um knapp 4,5 Millionen Euro verbessern. Das ist eine gute Nachricht für Calw, gerade in finanziell schwierigen Zeiten. Der Wermutstropfen: Es bleibt im Ergebnishaushalt trotzdem noch ein Verlust von einer Million Euro. Dieses Defizit kann die Stadt durch Rücklagen ausgleichen. Die Lage ist also noch nicht gut, aber immerhin weniger schlecht.

Höhere Zuweisungen Einnahmen Reichert führt die Entwicklung auf höhere Einnahmen zurück. Mit 12,5 Millionen Euro habe die Kommune 2,5 Millionen Euro mehr eingenommen als gedacht. Auch die Vergnügungssteuer spült 200 000 Euro mehr in die städtischen Kassen als geplant. Damit könne die Stadt auffangen, dass die Einnahmen aus dem Teil der Einkommensteuer, welcher Calw zusteht, gegenüber dem Plan um etwa 100 000 Euro geringer ausfallen, so Reichert. Und die Stadt habe etwas höhere Schlüsselzuweisungen bekommen.

Einsparungen Die Kommune habe zudem Geld eingespart, verkündete der Kämmerer. Fast eine halbe Million Euro weniger als geplant habe man für das Personal ausgegeben. Bei den Sach- und Dienstleistungen habe die Stadt sogar fast eine Million Euro eingespart. Und Calw hatte bei der Planung des Haushalts 2025 mit einer höheren Kreisumlage gerechnet. Der Kreistag legte den Hebesatz dann doch auf lediglich 38 Prozent fest. Die Stadt musste also fast eine Million Euro weniger ans Landratsamt überweisen. „Wir freuen uns über das Jahr 2025“, resümierte Kämmerer Reichert.

„Nicht alltäglich“

Auch Oliver Höfle (GfC) freute sich über die Zahlen. „Da geht einem ein bisschen das Herz auf“, sagte er. Denn es stecke viel Arbeit dahinter. Die Einsparungen beim Personal sowie bei Sach- und Dienstleistungen zeigten, dass es gut war, dass die Verwaltung den Vorgaben des Gemeinderates gefolgt sei. Und 2,5 Millionen Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen seien „nicht alltäglich“.

Warnung Die Einsparungen seien das Ergebnis der Strukturkommission, so Oberbürgermeister Florian Kling. „Aber das geht nicht einfach so weiter“, warnte er vor weiteren Einsparungen. „Wir können den Gürtel nicht unendlich enger schnallen“, sagte Kling.

Anregung Höfle hatte eine andere Idee. Man könne die Grundsteuer C für unbebaute, aber grundsätzlich bebaubare Grundstücke einführen. Tübingen mache das schon, so Höfle. „Grundsätzlich ist das sinnvoll“, so Kling. Denn damit könne man vielleicht die Bebauung von Enkelgrundstücken herbeiführen.

Auswirkungen abwarten

Kling schlug aber vor, erst die Auswirkungen der Grundsteuerreform allgemein abzuwarten. Da gebe es Härten. Und auch den Vergleich mit Tübingen lehnte er ab. Denn die Universitätsstadt habe die höchste Grundsteuer deutschlandweit, so der OB.

Details Udo Raisch (CDU) fragte nach, woher die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen kämen. Man habe vor allem bei der Lüftungsanlage in der Walter-Lindner-Halle gespart, erklärte der Kämmerer.

Auch Einmaleffekte

Christoph Heinrich Perrot (FW) betonte, dass die Gewerbesteuer über 50 Prozent der Ergebnisverbesserung ausmache. „Deshalb gilt unser Dank den Unternehmen. Die leisten unglaubliche Arbeit in schwierigen Zeiten“, so Perrot. OB Kling stimmte ihm zu. Calw sei ein Ausreißer im Land. Reichert erklärte, dass es sich bei den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer auch um Einmaleffekte handele. So seien Rückzahlungen aus der Corona-Zeit an die Stadt geflossen.