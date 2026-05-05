Finanzen im Fokus: Landkreis Lörrach hat mehr Schulden

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat sich die Haushaltsjahre 2018 bis 2024 des Landkreises Lörrach genauer angesehen.
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat im vergangenen Jahr eine überörtliche Finanzprüfung des Landkreises Lörrach sowie der Eigenbetriebe Heime und Abfallwirtschaft für die Jahre 2018 bis 2024 durchgeführt. Dabei wurde dem Landkreis ein guter Gesamteindruck bescheinigt. Insgesamt sei gesetzmäßig gearbeitet worden, heißt es in dem Bericht, der in der jüngsten Sitzung des Kreissozialausschusses vorgestellt wurde. Bis zum 19. September will nun der Landkreis mit einer fristgerechten Stellungnahme auf das im März eingegangene Schreiben reagieren.