Finanzen im Blick: Diese Investitionen sind in Kappel geplant

Diese Investitionen sind in Kappel geplant

1 Wenn beim Pavillon in der Freizeitanlage St. Othmarquelle große Vereinsfeste gefeiert werden, gibt es in der Festküche Probleme mit der Stromversorgung. Verbesserungen beim Stromverteiler und notfalls Stromaggregate der Gemeinde sollen Abhilfe schaffen. Unser Bild entstand in diesem Sommer beim Fest der Trachtenkapelle. (Archivfoto) Foto: Albert Bantle

Die Beratung des Investitionsprogramms für das Jahr 2025 stand im Mittelpunkt der Sitzung des Ortschaftsrats Kappel im Pfarrsaal. Dabei ging es auch darum, wie die Stromversorgung bei der Freizeitanlage St. Othmarquelle verbessert werden kann.









Link kopiert



Bevor der Haushalt in einer für den 21. Oktober terminierten gemeinsamen Sitzung des Gemeinderates mit allen Ortschaftsräten eingebracht wird, war es der Verwaltung wichtig, auch in Kappel im Ortschaftsrat das vorab Thema zu besprechen, zumal die Ortschaftsräte in der gemeinsamen Sitzung zwar Rede- aber kein Stimmrecht haben.