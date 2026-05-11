Finanzen: EZB-Vize kritisiert Bundesregierung im Ringen um Commerzbank

Die Commerzbank will ihre Eigenständigkeit verteidigen und bekommt dabei Unterstützung aus Berlin. Nun findet der scheidende EZB-Vizepräsident Luis de Guindos ungewöhnlich deutliche Worte.
Frankfurt/Main - EZB-Vizepräsident Luis de Guindos kritisiert die Bundesregierung für ihren Widerstand gegen eine mögliche Commerzbank-Übernahme durch die Unicredit. Das größte Problem bei solchen nationalen Stellungnahmen sei, dass sie die Glaubwürdigkeit der Spar- und Investitionsunion in Europa untergraben würden, sagte de Guindos der "Financial Times" (FT) auf eine entsprechende Frage.